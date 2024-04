Quando l’Agenzia delle Entrate individua delle discrepanze nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, quest’ultimi ricevono delle comunicazioni ufficiali note come “lettere di compliance”. Queste lettere segnalano specifiche anomalie rispetto ai dati fiscali che i contribuenti hanno fornito, confrontandoli con quelli disponibili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Le “lettere di compliance” sono un primo passo preventivo prima che l’Agenzia proceda con un avviso di accertamento ufficiale. Ricevere una tale lettera offre al destinatario la possibilità di correggere eventuali errori o omissioni.

Questo può essere fatto attraverso il ravvedimento operoso, una procedura che permette di regolarizzare la propria posizione fiscale ammettendo volontariamente un errore.

D’altra parte, se i contribuenti ritengono che le informazioni contenute nella lettera di compliance non riflettano accuratamente la loro situazione fiscale, hanno il diritto di contestarle. Possono farlo inviando all’Agenzia delle Entrate ulteriori documenti o chiarimenti che possano aver mancato nella loro dichiarazione iniziale.

Il contenuto della lettera

Le lettere di compliance rappresentano, quindi, un importante strumento di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti. Esse servono non solo a correggere eventuali errori in maniera proattiva, ma anche a garantire che tutte le parti siano correttamente informate sui loro obblighi e diritti fiscali.

Facendo così, l’Agenzia delle Entrate si assicura di mantenere un sistema fiscale equo e trasparente per tutti i contribuenti.

Le comunicazioni possono essere inviate attraverso due canali: la Posta Elettronica Certificata (PEC) o, nei casi in cui il destinatario non disponga di un indirizzo PEC attivo o registrato, tramite posta ordinaria. La lettera include una descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata, l’identificativo della comunicazione, e un elenco dettagliato delle categorie di reddito che risultano non dichiarate secondo l’Anagrafe Tributaria (ad esempio, reddito da lavoro dipendente, reddito da locazione, ecc.).

Inoltre, le lettere di compliance sono accompagnate da istruzioni utili su come utilizzare il “Cassetto fiscale”, il canale “CIVIS” e su come compilare una dichiarazione integrativa per correggere l’anomalia, oltre che come versare le imposte con il ravvedimento operoso.

Lettere di compliance: i canali per difendersi

Queste risorse sono cruciali per facilitare ai contribuenti il processo di autocorrezione.

Per i contribuenti che necessitano di assistenza o informazioni aggiuntive sulle lettere di compliance ricevute, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diverse soluzioni.

È possibile contattare la Sezione di Assistenza Multicanale (SAM) al numero verde gratuito 800.90.96.96 da un telefono fisso o al numero 06.96668907 da un cellulare. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione per i “servizi con operatore – comunicazione per l’adempimento spontaneo”.

Alternativamente, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti, inoltre, hanno anche la chance di trasmettere la documentazione giustificativa a propria dispolpa attraverso l’applicativo CIVIS, sia autonomamente sia attraverso un intermediario abilitato ai servizi telematici (commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

Riassumendo