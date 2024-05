Oggi, 23 maggio 2024, è stata un’altra giornata fortunata per i partecipanti al turno della Lotteria degli Scontrini, un’iniziativa voluta dal governo italiano per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale.

In questa occasione settimanale (il 24° del 2024), sono stati premiati gli scontrini dotati di codice lotteria, emessi tra il 13 e il 19 maggio, con un totale di 30 vincitori.

La Lotteria degli Scontrini, ricordiamo, è stata concepita per premiare sia chi compra che chi vende. Ogni scontrino elettronico può generare un premio per entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Questa settimana, 15 fortunati acquirenti hanno vinto ciascuno 25.000 euro, mentre i venditori corrispondenti hanno ricevuto 5.000 euro ciascuno.

I vincitori verranno notificati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata. È essenziale che i vincitori stessi agiscano prontamente: hanno infatti 90 giorni di tempo dalla ricezione della notifica per reclamare il loro premio, altrimenti perderanno il diritto di riscossione.

Come partecipate ai sorteggi

Dal suo lancio nel 2021, la Lotteria degli Scontrini ha ottenuto un buon riscontro, spingendo migliaia di italiani a preferire i pagamenti elettronici. Questo ha contribuito a una maggiore trasparenza nelle transazioni economiche e ha incentivato le piccole e medie imprese ad adottare sistemi di pagamento elettronici, modernizzando così il tessuto commerciale del paese.

Per partecipare alla lotteria, gli acquirenti devono presentare un codice lotteria durante l’acquisto e pagare tramite carta elettronica. Ogni euro speso genera un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, che parteciperanno a estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì e includono gli scontrini emessi nella settimana precedente (da lunedì a domenica). Le estrazioni mensili, invece, avvengono ogni secondo giovedì del mese e includono gli scontrini del mese precedente. Durante queste estrazioni mensili, 10 acquirenti vincono 100.000 euro ciascuno, mentre 10 venditori ricevono 20.000 euro ciascuno.

L’estrazione annuale raccoglie tutti gli scontrini emessi nell’anno precedente, con premi molto sostanziosi: 5.000.

Lotteria scontrini: i codici fortunati del 23 maggio 2024

000 di euro per l’acquirente vincitore e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente.

Una volta estratto, uno scontrino non partecipa più alle future estrazioni, garantendo così una distribuzione equa dei premi tra i partecipanti. Questo sistema è stato progettato per assicurare trasparenza e correttezza, due elementi fondamentali per il successo dell’iniziativa. Durante l’estrazione del 23 maggio 2024, sono stati selezionati i seguenti 15 codici fortunati:

1253-0001 99IEC005505

1686-0181 88I24015008

1470-0006 99MEX069043

1957-0147 3BSDP000343 04840003

1984-0168 88S25000910 80010013

0718-0021 96MKR015883

1950-0185 96SRT000194 05960003

1866-0377 3BIWB006639

1961-0266 2CITP000584

1750-0033 3BSDP001233 01250004

1428-0055 53SNS300901 11400035

1812-0103 2CITP003171

0738-0039 88S25000657 01090056

1993-0022 88S25000461 80840014

1902-0131 53SNS303549 05020001.

Il prossimo appuntamento a calendario Lotteria degli Scontrini è fissato per giovedì, 30 maggio 2024.