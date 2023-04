Cessione del credito. Ora è più facile dopo l’intesa InfoCamere-Confartigianato (piattaforma SiBonus)

Favorire l’accesso ai meccanismi di cessione del credito per le imprese avviando un rapporto di reciproca collaborazione sulla base di una Convenzione, finalizzata alla promozione e all’utilizzo della piattaforma SiBonus da parte degli iscritti a Confartigianato, sia in qualità di venditori sia di acquirenti. Questi i contenuti dell’intesa siglata nei giorni scorsi dal Presidente di InfoCamere Lorenzo Tagliavanti e dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta all’emergenza dei crediti per l’edilizia incagliati.

La notizia è stata data con un avviso pubblicato sul portale congartiginato.it

Dunque, l’obiettivo dell’intesa è quello di agevolare, sostenere, promuovere, la piattaforma SiBonus della quale noi di Investire Oggi abbiamo parlato già diverse volte. Si veda ad esempio l’approfondimento relativo ai costi di cessione con la piattaforma SiBonus.

Cessione del credito. La piattaforma SiBonus

Come si legge nell’avviso in commento, la piattaforma web SiBonus (sibonus.

infocamere.it) – realizzata da InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale – consente ai titolari di crediti fiscali (imprese e semplici cittadini) di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti interessati, di acquisire crediti certi da portare a compensazione o rimborso delle imposte attraverso una transazione sicura, semplice e affidabile. A oggi conta oltre 50mila iscritti e più di 7mila annunci pubblicati e ancora disponibili, per un controvalore di circa 650 milioni di euro.

In base ai dati disponibili sulla piattaforma Sibonus, a oggi lo sconto medio richiesto/imposto sulla piattaforma citata da chi acquista il credito è il seguente:

bonus facciate 26,4%;

26,4%; bonus ristrutturazione 26,2%

26,2% ecobonus 26,9%;

26,9%; sismabonus 20,4%;

20,4%; superbonus 15,4%.

Lanciata sul finire del 2020 e operativa dal febbraio dell’anno seguente, l’iniziativa di InfoCamere è promossa dal Sistema camerale e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ha già consentito lo scambio di circa 80milioni di crediti derivanti dai bonus e superbonus edilizi, liquidati in un tempo medio che va dai 12 ai 22 giorni (a seconda del tipo di credito) dall’avvio della trattativa (Fonte avviso Confartigianato).

Cessione del credito. La nuova piattaforma di Confartigianato

Con una convenzione stipulata nei giorni scorsi dal Presidente di InfoCamere Lorenzo Tagliavanti e dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli, si cerca di promuovere l’utilizzo della piattaforma SiBonus.

La Convenzione, che avrà una durata biennale, prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento operativo che avrà il compito di approfondire le tematiche operative connesse all’utilizzo della piattaforma SiBonus, per favorirne l’utilizzo da parte degli iscritti dell’Associazione.

Sulla base dell’intesa – oltre alla necessaria formazione all’utilizzo della piattaforma – InfoCamere fornirà all’Associazione degli artigiani il supporto per rispondere alle richieste di informazioni provenienti dagli associati e consentirà a Confartigianato di operare sulla piattaforma nel ruolo di associazione delegata dall’impresa, con funzionalità dedicate a favorire l’incontro tra Cedenti e Cessionari.

In base alla Convenzione, Confartigianato informerà i propri iscritti dell’accordo, comunicando le iniziative formative promosse da InfoCamere per illustrare le caratteristiche operative della piattaforma alla gestione di Annunci, Identità digitale, Contratto Standard, etc.