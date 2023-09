Cessione credito, per questi soggetti vale solo data di costituzione

Ci sono alcuni soggetti che non sono toccati dallo stop alla cessione credito e sconto in fattura deciso dal legislatore con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. decreto cessioni).

Una deroga che non è soggetta ad alcuna condizione, nel senso che per loro, le due opzioni sono ancora possibili a prescindere dalla data di presentazione del titolo abilitativo, da quella di inizio lavori (per interventi in edilizia libera) e da quella approvazione della delibera assembleare (se trattasi di lavori fatti sull’edificio condominiale).

È previsto un solo requisito riferito alla data in cui tali soggetto sono stato costituiti.

Le eccezioni allo stop

Il menzionato decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito che, dal 17 febbraio 2023, nel campo dei bonus edilizi, non è più possibile optare per cessione del credito e sconto in fattura. Previste, comunque, delle deroghe.

Per lavori ammessi al superbonus, è ancora possibile l’opzione a condizione che entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta CILA o altro titolo abilitativo e che sia adottata anche la delibera assembleare dei lavori laddove trattasi di interventi sul condominio.

Per quei lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal superbonus, le due opzioni sono ancora possibili a condizione che entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata richiesta titolo abilitativo o siano già iniziati i lavori (per interventi in edilizia libera).

Ancora possibile l’opzione per cessione e sconto per quei lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75% e ciò a prescindere dalla data del titolo abilitativo, da quella della delibera condominiale e da quella di inizio lavori (per interventi in edilizia libera).

Cessione credito e sconto, un solo requisito per questi soggetti

Per esplicita previsione del decreto in esame, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito prevede anche delle deroghe legate alla situazione soggettiva del committente i lavori.

istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”

cooperative di abitazione a proprietà indivisa

ONLUS

ODV (organizzazioni di volontariato)

APS (associazioni di promozione sociale).

In dettaglio, il legislatore dice che le due opzioni, sono ancora ammesse, a prescindere dalla data del titolo abilitativo, della delibera assembleare e dalla data di inizio lavori, per questi

Un solo requisito, tuttavia, è richiesto, ossia che tali soggetti risultano già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (vale a dire la data di entrata in vigore del decreto cessioni).

Riassumendo…