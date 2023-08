Cartelle pagamento, i rimedi per chi non ha aderito alla rottamazione

Chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione cartelle 2023 ora aspetta solo la risposta dall’Agenzia Entrate Riscossione. Una risposta che potrà essere di accoglimento o rigetto.

In caso di accoglimento dirà l’importo da pagare e le scadenze di pagamento. In caso di rigetto, invece, indicherà le motivazioni del rifiuto.

Molti contribuenti non sono riusciti ad aderire in quanto hanno saltato la scadenza della domanda o semplicemente perché si tratta di debiti non rottamabili con questa edizione della sanatoria.

Ci sono altri rimedi per questi contribuenti?

L’edizione rottamazione quater

Intanto, ricordiamo che questa edizione della rottamazione cartelle di pagamento prevista dalla legge di bilancio 2023 riguarda i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si tratta di una quarte edizione.

Per aderire bisognava fare domanda, all’Agenzia stessa, entro il 30 giugno 2023. La domanda scade, invece, il 30 settembre 2023 per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.

La comunicazione di accoglimento o rigetto arriverà entro il 30 settembre 2023 ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati. L’accoglimento permetterà di pagare solo la quota capitale del debito, risparmiando sanzioni e interessi.

Non aderenti alla rottamazione cartelle pagamento: il rimedio

Per i non aderenti alla rottamazione cartelle di pagamento, ad ogni modo i rimedi per alleggerire la propria posizione non finiscono.

Quando arriva una cartella, il contribuente può chiederne la rateizzazione. Al riguardo bisogna distinguere a seconda dell’importo da rateizzare. Infatti:

per importi fino a 120.000 euro , si può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate. La richiesta può essere fatta direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata; compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso

, si può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate. La richiesta può essere fatta per importi oltre 120.000 euro la rateizzazione (massimo 72 rate) si chiede inviando domanda via PEC riportati nel modello. In tal caso bisogna allegare anche l’ISEE del nucleo familiare, per attestare la temporanea situazione difficoltà economica.

Si tenga presente che la soglia di 120.000 euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione. Inoltre, una volta fatta domanda di rateizzo e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non iscriverà nuovi fermi o ipoteche, né attiverà qualsiasi altra nuova procedura esecutiva.

