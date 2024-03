La rivoluzione delle cartelle esattoriali di cui si parla tanto nelle ultime ore contiene una parte importante sui debiti considerati irrecuperabili. Le cartelle esattoriali azzerate dopo 5 anni. Tutti parlano della possibilità di estendere la rateizzazione per ben 10 anni (120 rate). Però sicuramente questa seconda misura è altrettanto importante.

Possiamo dunque dire che sono le due misure previste dalla riforma riscossione con più impatto. Nello stesso momento in cui i provvedimenti sono nati nella riforma fiscale, sono iniziate le polemiche. Con i contribuenti indebitati che pregustano già l’alleggerimento dei debiti.

Ma con le opposizioni e gran parte della stampa amica delle minoranze di governo, a parlare di condono e di norma a favore degli evasori. Da Bruno Vespa nel salotto di Porta a Porta su Rai Uno, il viceministro Leo ha confermato le misure, difendendo a spada tratta l’operato dell’esecutivo. Ma come funzionerebbero questi provvedimenti ed a favore di chi vanno veramente? Soprattutto sulleemersa sembra essere differente.

“Buongiorno, ho sentito dire che adesso le cartelle esattoriali vecchie di 5 anni non andranno più pagate. Dal momento che ne ho diverse, potete dirmi se c’è da fare domanda, sempre che la notizia che gira in queste ore è vera? Gradirei molto un provvedimento del genere. Infatti non ho voluto aderire alla sanatoria chiamata rottamazione quater perché avrei dovuto pagare molti soldi ad ottobre e non avevo liquidità. Grazie mille in anticipo per la vostra eventuale risposta.”

Cartelle esattoriali azzerate dopo 5 anni, ecco la verità sulla misura e chi ne gioverà

Ogni riforma della riscossione deve bilanciare due interessi:

agevolare chi non riesce a pagare le tasse. incassare quanto più possibile senza sprecare tempo, energia e risorse.

Nasce così l’idea di spalmare fino a 10 anni i debiti di chi decide di fare pace con il Fisco.

In parole povere potrebbe essere ammessa la possibilità per i contribuenti di pagare tutti i debiti pendenti con le cartelle esattoriali in 120 rate mensili. Naturalmente, come spiegato dal Viceministro,Perché le dilazioni non devono gravare sullo Stato. Il Viceministro Leo ha detto che è uno strumento che “viene incontro ai contribuenti”, e nessuno può negare che una dilazione così lunga, e senza particolari adempimenti se si esclude la domanda telematica, sarebbe un valido aiuto.

Alla pari dell’altra misura che riguarda le cartelle esattoriali azzerate dopo 5 anni. E probabilmente questo è il provvedimento più divisivo tra i due. Perché come dicevamo in premessa, molti considerano questo provvedimento un favore per gli evasori fiscali.

Cartelle esattoriali azzerate dopo 5 anni, è un condono a favore degli evasori?

L’idea della riforma sostanzialmente è questa: sulle cartelle potenzialmente non più esigibili perché obsolete (i 5 anni prima citati), ecco comparire la possibilità di cancellazione. Ma ATTENZIONE non come sembrerebbe in prima lettura, da carico dei contribuenti, bensì dal magazzino insoluti del concessionario alla riscossione. Leo infatti ha detto che una cartella verrebbe cancellata dal carico di Agenzia delle Entrate Riscossione. Un carico enorme di vecchie pendenze che era già tale con Equitalia, prima che questo concessionario venisse sostituito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (nel 2017, ndr). La cartella verrebbe cancellata ed il debito da cui essa scaturisce, tornerebbe all’Amministrazione di Origine. Sicuramente serviranno chiarimenti a provvedimento attivo, ma al momento sembra questa la via. Per esempio, un bollo auto finito a ruolo e quindi a cartella esattoriale, tornerebbe alla Regione a cui è dovuto. Sarà questo ente locale a stabilire se è il caso di tornare a cercare l’incasso o darlo ormai per defunto. Una cosa ben diversa dal condono e dalle cartelle esattoriali azzerate dopo 5 anni di cui viene accusato l’Esecutivo. Almeno stando alle parole del Ministro Leo.

La riforma fiscale ormai in dirittura di arrivo

Ricapitolando, una mano tesa ai contribuenti con la nuova riforma fiscale che li agevola. Naturalmente non tutti possono essere aiutati, e ci sarà sempre chi godrà di benefici maggiori rispetto ad un altro. I punti cardine però sembrano votati verso un aiuto concreto a molti contribuenti. Del concordato preventivo si parla poco, ma molte partite Iva potrebbero usarlo. In modo tale da fissare il reddito su cui pagare le tasse a prescindere da tutto, e senza eventuali controlli da parte del Fisco per due anni di imposta. Il taglio degli scaglioni IRPEF, per stessa conferma del Viceministro, aiuta il ceto medio, con l’aliquota che si riduce dal 25 al 23% per la parte di reddito eccedente i 15.000. Una mano soprattutto per contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro. E delle cartelle abbiamo già detto, con la possibilità di allungare a 120 le rate che oggi possono arrivare a massimo 72. E con, potenzialmente molti debiti che tornerebbero ad essere dovuti all’Amministrazione di origine, sempre che questa li consideri ancora esigibili.

Riassumendo