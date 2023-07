Carta risparmio spesa, come si attiva e come spendere i 380 euro

La Carta risparmio spesa, o Dedicata a te come è stata ribattezzata (e per capire chi è questo “te” meglio prestare attenzione ai requisiti!) è l’argomento più caldo del momento. C’è chi la critica come una sorta di elemosina. La Schlein a tal proposito ha accusato la Meloni di togliere il reddito di cittadinanza e offrire al posto del sussidio una mancetta. Ma innegabilmente molti potenziali beneficiari la attendono con ansia. Una volta appurato di averne diritto però (oltre ai requisiti del nucleo familiare ci sono diverse incompatibilità con altre misure) occorre seguire alcune regole per attivarla e spendere l’importo caricato in modo corretto.

Carta risparmio spesa, come si attiva per poter spendere i 380 euro

La carta risparmio non presuppone la presentazione di una domanda. I beneficiari la ricevono in automatico e possono ritirarla alle Poste personalmente. Le carte saranno disponibili a giorni. Il primo acquisto fa scattare in automatico l’attivazione.

Ma attenzione: va fatto entro il 15 settembre 2023. La ragione di fondo è sostanzialmente la stessa che proibiva di mettere da parte i soldi della carta del Rdc. Chi non ne ha bisogno nell’immediato, per far fronte ai bisogni urgenti, perde il diritto.

Dunque ecco spiegato perché la mancata attivazione entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.

Cosa si può comprare con la nuova carta Dedicata a te!

Le successive regole della carta risparmio riguardano la spendibilità del bonus fino a 382 euro. Attenzione perché l’elenco delle cose che si possono comprare con la card Dedicata a te non coincide con quello del reddito di cittadinanza. I soldi possono essere spesi solo per generi alimentari.

Sono esclusi anche i farmaci.

La carta potrà essere spesa presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Oltre alla possibilità di usare la carta risparmio al supermercato sarà applicato uno sconto extra del 15%. Per vedere le associazioni che aderiscono a questa convenzione si può visitare la pagina

Riassumendo

Ecco le tre regole principali da ricordare per l’uso della nuova carta risparmio spesa dedicata a te: