Carta docente 2023, da quando si potrà fare domanda

L’anno scolastico 2023/2024 è appena iniziato in alcune regioni. In altre si comincerà in questi giorni delle prime due settimane di settembre. Come ogni inizio, gli insegnati si chiedono quando potranno chiedere la carta docente.

Si tratta della carta elettronica (500 euro) da poter utilizzare per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

A chi spetta

Possono avere la carta docente gli insegnati di ruolo a tempo indeterminato delle scuole, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Destinatari sono anche:

i docenti in periodo di formazione e prova

gli insegnanti dichiarati inidonei per motivi di salute

i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati

gli insegnanti nelle scuole all’estero e quelli delle scuole militari.

Come e quando avere la carta docente 2023

Ad oggi, 12 settembre 2023, non è ancora possibile richiedere il beneficio. Infatti, accedendo al sito dedicato alla carta docente si legge espressamente che

l’accesso in piattaforma è inibito in quanto sono in corso degli aggiornamenti al sito finalizzati all’avvio della nuova annualità.

Dunque, bisogna aspettare.

Per completezza, ricordiamo che la carta si può utilizzare fino al 31 agosto dell’anno successivo. Quindi, la carta docente 2023 si potrà utilizzare fino al 31 agosto 2024. Ed esclusivamente per:

acquisto libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale

hardware e software

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (c. d. Buona Scuola).

Sulla carta docente sono fatti controlli e si rischia di dover restituire l’importo.

Le risorse legate alle carte inutilizzate torneranno nella disponibilità del fondo ed andranno ad incrementare le risorse disponibile per l’anno scolastico successivo.

Riassumendo…