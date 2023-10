La carta dedicata a te (social card) di 382,50 euro avrà ancora vita anche nel 2024. Lo prevede la manovra di bilancio 2024 approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023.

Ad annunciarlo è stata la premier Meloni nella conferenza stampa di presentazione della prossima manovra finanziaria. Una manovra da 24 miliardi di euro che ora dovrà passare tutto l’iter parlamentare prima di approdare in Gazzetta Ufficiale e divenire legge.

La prima carta dedicata a te del 2023

La social carta (carta dedicata a te) ha fatto il suo debutto sulla scena nazionale nel 2023 con la manovra di questo stesso anno.

Si tratta di un contributo (382,50 euro una tantum) destinato alle famiglie con almeno tre componenti ed ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, nessun componente della famiglia doveva risultare percettore di altre forme di aiuto (NASPI, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.).

Per averla non è stato necessario presentare domanda. L’INPS ha individuato i beneficiari e li ha comunicati ai comuni di residenza. Questi ultimi hanno distribuito la carta tramite Poste Italiane a partire dal 18 luglio 2023.

Quali acquisti

Quando è stata ritirata, l’importo ricaricato era di 382,50 euro da poter utilizzare solo per acquistare beni alimentari di prima necessità, rientranti tra quelli di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 18 aprile 2023. In particolare ci riferiamo a:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Condizione fondamentale per non vedersi disattivare la social card è che doveva essere fatto almeno un primo acquisto entro il 15 settembre 2023.

Carta dedicata a te, ci sarà anche nel 2024

Successivamente, con il decreto energia (art. 2) sono state stanziate nuove risorse da destinare a questo sostegno. I fondi permetteranno di ricevere una nuova ricarica di circa 77 euro sulla carta dedica a te per l’acquisto di benzina e carburate in genere o in alternativa all’acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico locale.

Si attende ora il decreto attuativo di questa estensione che dovrà essere emanato, entro la fine di ottobre 2023, dal Ministero delle Imprese e made in Italy.

Nel 2024 la social card non sparirà. La nuova finanziaria, infatti, stanzia altri 600 milioni di euro da indirizzare a questa misura. Destinatari dovrebbero ancora essere le famiglie con gli stessi requisiti previsti per il 2023. Sarà, comunque, un nuovo decreto anche qui a definire le modalità attuative. Fino ad allora nessuna nuova ricarica di 382,50 euro arriverà.

Riassumendo…