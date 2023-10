Carta dedicata a te, da quando si potrà fare benzina?

A breve la carta dedicata a te potrà utilizzarsi anche per fare rifornimento di carburante (benzina, gasolio, ecc.). Non saranno distribuite altre carte (almeno per ora) ma si potrà utilizzare quella già in possesso.

Molti, tuttavia, si chiedono da quando ciò potrà essere fatto? Si può già fare adesso rifornimento con la social card?

La risposta purtroppo è negativa, ma almeno proviamo a dirvi quando potrà succedere o meglio, prima di quale data ciò sicuramente non si potrà ancora fare.

Chi ha la carta dedica a te (social card)

La carta dedicata a te (nota anche come social card) è stata consegnata in maniera automatica ai destinatari individuati dall’INPS sulla base dei requisiti. A gestirla sono i comuni che poi hanno informato i destinatari su come e quando ritirarla alla Posta.

In sintesi i beneficiari della social card sono stati i nuclei familiari:

con almeno tre componenti

con ISEE non superiore a 15.000 euro

e dove nessun componente era già percettore di altre misure di sostegno al reddito (NASPI, reddito cittadinanza, ecc. ).

Le tre condizioni dovevano intendersi tutte rispettate. I comuni l’hanno distribuita a partire dal 18 luglio 2023.

Solo beni per vivere

Al momento del ritiro la carta dedicata a te aveva un saldo disponibile di 382,50 euro. Una ricarica una tantum che, secondo quanto stabilito dal legislatore, si può utilizzare solo per acquistare specifici beni alimentari di prima necessità. In particolare si tratta di quelli elencati all’allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023, vale a dire:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

L’utilizzo almeno una volta entro il 15 settembre 2023, pena la disattivazione e successiva non utilizzabilità della carta stessa.

Con carta dedicata a te anche la benzina, da quando si potrà fare rifornimento?

Con l’art. 2 del recente decreto energia, si allunga la lista dei beni. Si stabilisce che la carta si potrà utilizzare anche per rifornimento carburante o per l’acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico locale.

A questo scopo arriverà un’altra ricarica di circa 77 euro. La cosa, tuttavia, non è ancora operativa in quanto si dovrà aspettare un nuovo decreto che definirà le modalità attuative della novità. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro la fine del mese di ottobre 2023, dal Ministero delle Imprese e made in Italy.

Quindi, fino ad allora la carta dedicata a te resterà limitata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità di cui al citato elenco.

Solo dopo il nuovo decreto e, dunque, solo dopo la nuova ricarica sarà possibile fare benzina o acquistare l’abbonamento per il trasporto.

Riassumendo…