Carta dedicata a te, ecco il bonus carburante o bonus trasporti

Il nuovo decreto Energia (decreto-legge n. 131/2023) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, possiamo saperne di più sul contenuto delle misure in esso contenute. Tra queste, ciò che succederà sulla carta dedicata a te già distribuita ai nuclei familiari destinatari in base ai requisiti.

Su di essa arriverà una nuova ricarica che potrà essere destinata all’acquisto di carburante (c.d. bonus benzina). In alternativa, l’importo potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dice la norma.

La storia della social card

Volendo riavvolgere il nastro, la carta dedicata a te (o anche social card) è stata distribuita (senza necessità di fare domanda) ai nuclei familiari individuati dall’INPS sulla base dei requisiti. Nello specifico, i destinatari sono stati i nuclei familiari con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, nel nucleo non dovevano essere presenti componenti che già percepivano altre forma di aiuto (reddito cittadinanza, assegno inclusione, NASPI, ecc.

).

Le liste dei beneficiari sono state messe a disposizione dei comuni che poi, tramite poste hanno provveduto a distribuire la carta ai destinatari. Una carta con sopra ricaricato l’importo (una tantum) di 382,50 euro da poter utilizzare solo per acquistare beni alimentari di prima necessità tra quelli di cui all’elenco indicato all’allegato 1 del DM 18 aprile 2023, ossia ad esempio:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ecc.

La distribuzione della social card è partita il 18 luglio 2023 e i possessori dovevano fare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023 altrimenti è scattata la disattivazione. Per questo motivo a qualcuno la carta dedicata a te non funziona più.

Carta dedicata a te, nuovi soldi per bonus benzina o bonus trasporti

Con l’intento di sostenere le famiglie bisognose a fronte dell’incremento del prezzo del carburante, con il decreto energia (art. 2) è in arrivo una nuova ricarica per i possessori della carta dedica a te. Un importo (che s stima in circa 80 euro) che potrà essere utilizzato per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

I destinatari della ricarica, dunque, saranno gli attuali già possessori della social card.

Lo stesso decreto energia, comunque, dice che l’importo esatto della nuova ricarica e le modalità di raccordo con l’attuale social card saranno definiti da un apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. Un decreto che dovrebbe arrivare entro la fine del mese di ottobre 2023.

