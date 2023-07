Carta dedicata a te, anche per gli acquisti online?

Quando i fortunati destinatari riceveranno la comunicazione dal comune per il ritiro della carta dedicata a te (carta acquisti) dovranno recarsi in posta per il ritiro portando con se la comunicazione stessa.

Partono da oggi, 18 luglio 2023, l’invio di dette comunicazioni. L’elenco dei beneficiari di questa misura di aiuto è stato formato in automatico dall’INPS, sulla base dei requisiti richiesti. Tale elenco è stato poi messo a disposizione dei comuni che informano i beneficiari.

I destinatari

La carta dedicata a te funzionerà come una classica Postepay. L’importo ricaricato è di 382,50 euro ed è destinata a nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:

composti da almeno tre componenti

ISEE non superiore a 15.000 euro

iscrizione di tutti i componenti all’anagrafe della popolazione residente

assenza di componenti che già percepiscono misure di sostegno (reddito di cittadinanza, NASPI, cassa integrazione, ecc.).

Per averla non è necessario fare domanda in quanto, come detto, l’elenco dei destinatari è stato formato direttamente dall’INPS.

Carta dedicata a te, via libera anche agli acquisti online?

La ricarica della carta è una tantum e si potrà utilizzare solo per acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di alcolici. Esclusi anche i farmaci. In dettaglio, si possono acquistare con la carta dedicata a te solo i beni di cui allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Vale a dire:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Come si legge dalle FAQ dedicate alla carta acquisti, la spesa può essere fatta presso tutti i negozi commerciali che vendono beni alimentari. Non è specificato che deve trattarsi per forza di negozi fisici. Quindi, ne desumiamo che la carta si potrà utilizzare anche per fare acquisti online purché si tratti di beni alimentari di prima necessità tra quelli sopra elencati.

