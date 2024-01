La carta dedicata a te vede davanti ancora pochi giorni per attivarla. Chi non lo ha ancora fatto deve fare almeno un acquisto entro una specifica data. Se ciò non sarà fatto, la carta sarà automaticamente disattivata e, quindi, non più utilizzabile.

Parliamo dalla misura di sostegno (nella forma di carta elettronica) prevista per la prima volta con la legge di bilancio 2023 e successivamente è resa strutturale con la legge di bilancio 2024. Non destinata a tutti, ma ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Inoltre, nel nucleo non devono essere presenti soggetti che già percepiscono forme di aiuto (assegno inclusione, NASPI; ecc.).

La carta è stata distribuita (a luglio 2023) in maniera automatica. In sostanza i beneficiari sono stati individuati in automatico dall’INPS che poi li ha comunicati ai comuni. Questi, ultimi hanno informato i destinatari della possibilità di ritirare la carta presso gli uffici postali.

La prima data di attivazione

Chi ha ritirato la carta dedicata a te, a quel momento trovava l’importo ricaricato di 382,50 euro. La carta non è ricaricabile da chi l’ha ricevuta. Una nuova ricarica potrà arrivare solo dal legislatore. A breve, infatti, dovrebbe arrivare un nuovo credito di 77,20 euro che si potrà destinare all’acquisto di carburante o abbonamento per il trasporto pubblico. Inoltre, una nuova ricarica di 382,50 euro arriverà grazie alle nuove risorse stanziate dalla legge di bilancio 2024.

Al ritiro la carta aveva l’importo ricaricato ma non ancora era attiva. Per l’attivazione era richiesto di effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023. Chi non l’avesse fatto non avrebbe potuto più utilizzare la social card.

Nulla è perduto. Tale termine, infatti, è stato prorogato. Anche se tale proroga è stata annunciata oltre la suddetta data.

Carta dedicata a te, la seconda possibilità di attivazione

Grazie alla proroga, è ancora possibile, quindi, ritirare e attivare la carta dedicata a te.

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Ciò dovrà essere fatto entro il 31 gennaio 2024 (al netto di nuova proroga). Per l’attivazione, ricordiamo, è necessario fare almeno un acquisto entro la predetta data presso qualsiasi esercizio commerciale del circuito Mastercard. I beni acquistabili con la social card (allegato 1 al decreto interministeriale 18 aprile 2023) sono:

Un elenco che si è ampliato successivamente includendo anche carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico (decreto Energia).

