Carta acquisti, si allungano i tempi per averla (nuove istruzioni INPS)

A causa della necessità del rilascio di alcune nuove funzionalità per la gestione, verifica e consolidamento delle liste dei beneficiari e per via dell’esigenza di una conseguente nuova elaborazione della graduatoria, successivamente al consolidamento delle liste da parte dei Comuni, slittano i tempi per avere la nuova carta acquisti.

Lo fa sapere l’INPS con apposito messaggio pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Parliamo della nuova carta elettronica (ricarica una tantum di 382,50 euro) spettante ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Una sorta di buono spesa che potrà utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (tranne alcolici) presso negozi aderenti all’iniziativa.

La vecchia tempistica

Per avere la carta acquisti non c’è necessità di fare domanda alcuna. Tutto sarà automatico. Sono coinvolti, l’INPS, i Comuni e Poste Italiane. Infatti, la carta sarà distribuita da Postpay.

In merito alle tempistiche, questi i passaggi previsti senza considerare le nuove tempistiche indicate nel nuovo messaggio:

l’INPS entro il giorno 11 giugno 2023 ha messo a disposizione dei comuni l’elenco dei beneficiari della carta

ha messo a disposizione dei comuni l’elenco dei beneficiari della carta i comuni a loro volta, entro e non oltre 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno 2023, erano chiamati a consolidare i citati elenchi (le istruzioni per farlo sono contenute nel Messaggio INPS n. 2188 del 13 giugno 2023)

solari a decorrere dal 12 giugno 2023, erano chiamati a consolidare i citati elenchi (le istruzioni per farlo sono contenute nel Messaggio INPS n. 2188 del 13 giugno 2023) dopo il consolidamento degli elenchi, la palla doveva passare nuovamente all’INPS, che entro i successivi 10 giorni era chiamata a rendere definitivi gli elenchi dei destinatari e trasmetterli a Poste Italiane

era chiamata a rendere definitivi gli elenchi dei destinatari e trasmetterli a Poste Italiane Poste Italiane, entro i successivi 4 giorni lavorativi doveva rendere disponibile il numero identificativo della carte per ciascun beneficiario

doveva rendere disponibile il numero identificativo della carte per ciascun beneficiario i Comuni, avrebbero provveduto ad inviare specifica comunicazione ai destinatari, su come e dove ritirarla.

Carta acquisti, la nuova tempistica per averla

Con il Messaggio n. 2373 del 26 giugno 2023, l’INPS fa sapere che, a causa delle necessità indicate in premessa, è stata prevista la proroga del termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari da parte dei Comuni fino alle ore 18,00 del 5 luglio 2023.

A seguito di ciò, quindi, poi l’INPS rielaborerà le graduatorie. Ecco quindi, che è dettata la nuova seguente tempistica:

pubblicazione entro il 7 luglio 2023 nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate dall’INPS per ciascun Comune

nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate dall’INPS per ciascun Comune invio entro l’ 8 luglio 2023 delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane

delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane restituzione entro il 15 luglio 2023 da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario

da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario pubblicazione entro il 18 luglio 2023 nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati

nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

Ricordiamo infine che, il primo acquisto con la carta dovrà farsi entro il 15 settembre 2023, altrimenti sarà disattivata.