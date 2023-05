Carta acquisti, c’è l’elenco dei beni ammessi ed esclusi

La nuova carta acquisti prevista dalla legge di bilancio 2023 sarà attiva da luglio 2023 ed il primo acquisto deve essere fatto entro il 15 settembre 2023 (altrimenti è disattivata).

Lo dice anche l’INPS nel messaggio di qualche giorno fa in cui ha dettato i tempi per il rilascio ai beneficiari. Ci riferiamo alla carta ricaricabile di 382,50 euro da poter spendere per acquisto di beni di prima necessità e destinata ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica. Una difficoltà economica che sarà misurata in base all’ISEE.

Tre sono i soggetti coinvolti nel rilascio, ossia l’INPS, i Comuni e Poste Italiane. La carta, infatti, sarà gestita e distribuita da Postepay.

Non serve fare domanda

La nuova carta acquisti è disciplinata dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Spetta ai nuclei familiari con ISEE, in corso di validità a 18 maggio 2023, non superiore a 15.000 euro. Oltre a questo requisito è anche necessario che alla stessa data del 18 maggio i componenti del nucleo siano iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Ne sono esclusi quei nuclei in cui vi è almeno un componente che è già destinatario di misure di sostegno come, ad esempio, reddito di Cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI e DIS-COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc.

Per averla non c’è da fare nessuna domanda. Infatti, l’INPS individuerà in automatico i beneficiari e li comunicherà ai comuni. Questi approveranno gli elenchi e li ritrasmettono all’INPS. Quest’ultimo informerà Poste Italiane la quale poi trasmette ai comuni gli identificativi delle carte da distribuire. Infine, i comuni a loro volta invieranno la lettera ai beneficiari indicando l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della carta presso gli uffici dei poste.

Tutti i tempi necessari alla distribuzione della nuova carta acquisti sono illustrati nel Messaggio INPS n. 1958 del 26 maggio 2023.

Beni ammessi ed esclusi dalla carta acquisti

La carta acquisti è per nucleo familiare (non ad personam) e spetta una sola volta. Come anticipato in premessa, funzionerà come una carta ricaricabile. L’importo spettante è di 382,50 euro. Può essere speso solo per acquisti di beni di prima necessità (esclusi alcolici) presso gli esercizi convenzionati all’iniziativa.

In dettaglio, l’elenco dei beni acquistabili è quello indicato all’allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

