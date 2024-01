Il MEF (Ministero Economia e Finanze) ha reso disponibili i moduli per la richiesta della carta acquisti 2024 per gli over 75 e per i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni. Cambiano i requisiti reddituali per avere il beneficio mentre non cambiano le finalità dell’aiuto.

In premessa è bene ricordare che la carta in commento non è da confondersi con la “carta dedicata a te”. Entrambe sono carte elettroniche ma diversi sono i destinatari e requisiti. Per la dedicata a te non ci sono requisiti anagrafici ma solo requisiti reddituali.

Carta acquisti 2024, dove si può utilizzare

Essa è destinata a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro e all’interno dei quali non ci siano soggetti che già godono di altre misure di sostegno (NASPI, assegno inclusione, ecc.). Inoltre per averla non bisogna fare domanda.

La carta acquisti 2024 in esame è quella destinata a persone over 65enni e a nuclei familiari in cui ci sono bambini di età inferiore a tre anni. Funziona come una normale carta elettronica (dotata di PIN) su cui è ricaricato l’importo di 80 euro ogni bimestre (sono, dunque, 40 euro mensili).

La si può utilizzare presso negozi e farmacie convenzionati attraverso il circuito Mastercard. In dettaglio, è possibile usare la carta presso:

Fast Food

Ristoranti

Panifici

Negozi di latticini

Drogherie e Supermercati

Vendita di carne fresca e surgelata

Negozi di alimentari – Spacci e negozi di prodotti tipici

Grandi magazzini

Discount

Farmacie e parafarmacie.

Utilizzabile anche per pagare le bollette della luce e del gas. Inoltre i negozi che espongono il simbolo proprio della carta acquisti applicano sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

I requisiti

I requisiti sono diversi a seconda che la carta sia destinata a over 65 o genitori. Ad ogni modo, in entrambi i casi occorre avere requisiti di residenza, cittadinanza e reddituali.

Per gli over 65 i requisiti reddituali della carta acquisti 2024 prevedono che il destinatario debba avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.052,75 euro all’anno o di importo inferiore a 10.737,00 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni.

Inoltre è necessario che abbia un ISEE, in corso di validità, inferiore a 8.052,75 euro.

Per i genitori con bambini under 3 anni i requisiti reddituali della carta acquisti 2024 prevedono che il destinatario abbia un ISEE in corso di validità, inferiore a 8.052,75 euro.

Come si ottiene la carta acquisti 2024

La domanda per averla si presenta all’ufficio postale compilando l’apposito modulo carta acquisti 2024 over 65 ovvero il modulo carta acquisti 2024 bambini under 3 anni.

L’ufficio postale, a sua volta, dopo la presentazione della richiesta, rilascia apposita ricevuta. Successivamente il richiedente riceverà comunicazione per il ritiro. Bisognerà poi aspettare che arrivi a casa il codice PIN per l’utilizzo.

Sulla carta ritirata già si ritroverà la prima ricarica di 80 euro riferiti al bimestre in corso alla data di presentazione della richiesta. A seguire, come detto, arriverà una ricarica ogni bimestre.

Chi ha già fatto domanda in passato continuerà a ricevere la ricarica senza necessità di una nuova richiesta. Tuttavia, è chiamato a comunicare qualsiasi variazione dati.

Riassumendo