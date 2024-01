I gestori di alberghi, ristoranti, bar, ecc. sono tenuti a pagare anch’essi il Canone Rai per gli apparecchi TV presenti presso i locali in cui è svolta la propria attività.

In questo caso, il canone versato all’Erario prende il nome di Canone Rai speciale. Per tale tipo di canone non è previsto il pagamento nella bolletta dell’energia elettrica ma è necessario seguire delle modalità ben precise.

Il versamento del Canone Rai speciale deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2024.

Il Canone Rai speciale

Innanzitutto è necessario capire chi è tenuto al pagamento del Canone Rai speciale.

Ebbene, devono pagare il canone speciale coloro che:

detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare,

atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.L.21/12/1944 n.458).

Ciò vale indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

Laddove l’attività abbia più sedi operative, con altrettanti apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, sarà necessario pagare un canone per ciascuna di esse.

Tali indicazioni sono rinvenibili sul portale ufficiale del Canone Rai.

Canone Rai speciale 2024. Versamento entro il 31 gennaio (importi ed eventuali sanzioni)

Come detto in apertura, il pagamento del Canone Rai speciale 2024 deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

Nello specifico il canone può essere pagato:

annualmente , entro il 31 gennaio,

, entro il 31 gennaio, semestralmente , con due rate, al 31 gennaio e al 31 luglio;

, con due rate, al 31 gennaio e al 31 luglio; trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Come si effettua il versamento del Canone Rai speciale?

I versamenti di rinnovo del canone speciale possono essere effettuati nei seguenti modi:

tramite bonifico bancario/postale indicando il codice iban personalizzato (virtual iban) comunicato con il preavviso di rinnovo per l’anno in corso o, in alternativa, chiamando il numero verde 800.938.362 (i dati da inserire nella causale sono: numero di abbonamento, Nome Cognome o Ragione sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA);

indicando il codice iban personalizzato (virtual iban) comunicato con il preavviso di rinnovo per l’anno in corso o, in alternativa, chiamando il numero verde 800.938.362 (i dati da inserire nella causale sono: numero di abbonamento, Nome Cognome o Ragione sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA); presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;

utilizzando il bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio; tramite domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata sulla base dei moduli inviati dalla RAI (in questo caso, l’addebito del canone e’ previsto solo in forma annuale).

E’ possibile pagare anche tramite carta di credito.

Quanto si paga per il Canone Rai speciale?

Chi sta leggendo questo pezzo, si starà chiedendo quanto bisogna pagare a titolo di Canone Rai speciale 2024.

Ebbene, non c’è un importo che vale per tutti. Dipende dall’attività svolta e dalle caratteristiche della struttura in cui la stessa è esplicata.

Tanto per fare un esempio, un albergo con 3/4 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci pagherà un canone di 407,35 euro. Per il Canone Speciale non si applicano le riduzioni di cui alla Legge di bilancio 2024 (Legge n°213/2023).

A ogni modo, sul portale Rai sono indicati gli importi da pagare per il rinnovo del Canone Rai speciale.

Quali sanzioni se non si paga?

Attenzione ad eventuali ritardi od omissioni nei pagamenti.

Chi non è in regola con i pagamento dovrà pagare: il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale. Saranno dovute anche le eventuali spese di riscossione e delle spese Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.

Riassumendo…