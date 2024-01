La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) è approdata in Gazzetta Ufficiale. Dunque, sono definitive le misure in essa contenute. Tra questa la riduzione da 90 euro annui a 70 euro annui del canone RAI.

Parliamo della tassa dovuta sul possesso della TV in casa. Una tassa che deve essere pagata a prescindere dal fatto che il contribuente si sintonizzi o meno su canali della TV nazionale.

Cambiando l’importo annuo si viene a modificare anche l’importo mensile (o bimestrale) che si riceve in addebito sulla bolletta della luce.

La tassa prima del 2024

Alla novità, dunque, si adegua anche l’Agenzia Entrate che, con apposita risoluzione pubblicata oggi, 4 gennaio 2023, rendendo note le nuove somme.

Volendo fare un excursus sul canone RAI, dal 2016 la tassa non è più riscossa dallo Stato con bollettino di c/c postale. Da quell’anno, infatti, è stata introdotta la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di TV e, quindi, come tale obbligato al pagamento del canone. A ragione di ciò, da allora, la tassa è pagata con addebito diretto sulla bolletta della luce.

Ed essendo il canone annuo di 90 euro, l’addebito, fino al 2023 è avvenuto in:

10 rate di pari importo (9 euro ciascuna) se il fornitore dell’utenza emette fattura mensile

5 rate di pari importo (18 euro ciascuna) se il fornitore dell’utenza emette fattura ogni due mesi.

Essendo in canone RAI dovuto dal mese di attivazione, l’Agenzia Entrate rendeva pubblico anche gli importi da addebitare nel caso di attivazione canone RAI in corso di anno (Circolare n. 45/E del 2016).

Canone RAI 2024, come cambia l’addebito sulla bolletta luce

Come detto, la legge di bilancio 2024, riduce il canone RAI annuo da 90 euro a 70 euro. Tale riduzione decorre dall’anno d’imposta appena entrato.

Ecco, quindi, che l’Agenzia Entrate pubblica i nuovi importi canone RAI 2024 come saranno addebitati nella bolletta della luce.

Pertanto, dice ad esempio l’Amministrazione finanziaria che in caso di abbonamento già attivo a gennaio 2024, l’addebito sarà in 10 rate da 7 euro ciascuna.

Anche se non è espressamente indicato, rimane fermo che coloro che hanno la bolletta della luce bimestrale, le rate saranno 5 da 14 euro ciascuna.

L’Agenzia, inoltre riporta anche la tabella degli importi nel caso di attivazione in corso di anno. Ad esempio, per un abbonamento attivato a marzo 2024, le rate saranno 8 da 7,52 euro ciascuna per un totale annuo della tassa pari a 60,15.

Ricordiamo che la riduzione canone RAI non è per tutti, ma solo per la TV in ambito privato.

Riassumendo