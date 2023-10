Il calendario fiscale 2024 viene riscritto dallo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023.

Le nuove scadenze che ci apprestiamo ad illustrare sono quelle indicate nel testo del provvedimento come licenziato dall’esecutivo. Ciò per dire che il calendario potrebbe, comunque, subire nuove modifiche visto che il decreto ora dovrà passare l’esame delle commissioni parlamentari.

Le novità

La novità più importante è l’anticipo (per tutti) delle dichiarazioni redditi al 30 settembre di ogni anno. Quindi, non più differenza di date tra 730 e Modello Redditi.

Già, dalla Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) è fissata al 30 settembre 2024, la scadenza del 730, Modello Redditi, Modello IRAP. L’anticipo dichiarazione redditi avrà i suoi risvolti anche sulla tardiva/omessa.

Resta semestrale la scadenza di invio dei dati al sistema TS (tessera sanitaria). Inoltre, dal 2024 sarà resa disponibile (dal 30 aprile) la dichiarazione redditi precompilata anche per le partite IVA. Una novità questa che, avrà i suoi risvolti sull’invio delle CU.

Dal 2024, si sospende, nel mese di agosto e dicembre di ogni anno, l’invio di avviso bonari e lettere di compliance. Prevista anche la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto imposte fino a dicembre (invece che fino a novembre).

Scadenze fiscali 2024, il calendario aggiornato

Volendo abbozzare il nuovo calendario fiscale 2024, sulla base delle novità (e NON) previste dal decreto in commento, per adesso, occorre segnare le seguenti date (le novità sono in grassetto):