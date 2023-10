Si avvicina il mese di dicembre 2023. Il mese del calcolo tredicesima. La solita boccata d’ossigeno sullo stipendio di fine anno. Una remunerazione doppia. Insomma uno stipendio aggiuntivo rispetto a quello che già si percepisce.

In genere corrisponde esattamente ad una mensilità in più. Tuttavia, quest’anno potrebbe essere più bassa rispetto allo stipendio esatto.

Vediamo il perché.

Valgono anche i mesi di lavoro

Il calcolo tredicesima e, quindi, l’importo dipende dallo stipendio lordo mensile e dal numero di mesi per cui si è lavorato nell’anno.

Chi al 1° gennaio 2023 aveva già un contratto di lavoro dipendente in essere avrà una tredicesima più alta rispetto a chi ha iniziato il contratto in corso di anno.

Per il calcolo, occorre considerare la retribuzione lorda mensile, moltiplicarla per il numero di mesi lavorati nell’anno e suddividere il risultato per 12. Il mese si conteggia per intero laddove si è lavorato per almeno 15 giorni.

L’importo dipende, dal tipo di CCNL, livello e mansione. Pertanto, tra due lavoratori dipendenti aventi lo stesso tipo di CCNL, lo stesso livello e la stessa mansione, il calcolo tredicesima sarà più alto per chi tra i due ha lavorato più mesi nello stesso anno.

Come stipendio, la tredicesima subisce la tassazione dovuta. Su di essa non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente e nemmeno quelle per i familiari a carico.

Calcolo tredicesima, per il 2023 non coincide con lo stipendio

Poiché, come detto, nel calcolo tredicesima rilevano i mesi di lavoro nell’anno e che si considera per intero il mese in cui si è lavorato almeno per 15 giorni, bisogna ricordare che il legislatore stabilisce che non sono da conteggiarsi ai fini della determinazione del tempo di lavoro i seguenti periodi:

congedo parentale

permessi per malattia del figlio

aspettativa non retribuita

permessi non retribuiti

assenza ingiustificata ed assenze per sciopero.

Quest’anno, tuttavia, bisogna fare i conti con l’altra realtà che da un lato è un aspetto positivo della retribuzione mensile, mentre dall’altro ha risvolti negativi o meglio irrilevanti sulla tredicesima.

Ci riferiamo al c.d. taglio cuneo fiscale voluto dal governo Meloni. Unoper i lavoratori dipendenti che ha portato per tutti uno stipendio mensile più altro rispetto agli anni passati. Tale sgravio, però non si applica anche alla tredicesima.

Ne consegue che quest’ultima per il 2023 non coinciderà con l’importo dello stipendio mensile ma sarà più bassa di quest’ultimo.

