Calcolo pensione: quali documenti portare al patronato o come farlo da soli online

Chi è in procinto di maturare i requisiti per la pensione, in genere si rivolge al patronato per chiedere tutte le informazioni del caso. Ci si rivolge soprattutto per farsi fare i conteggi degli anni di anzianità contributiva e per farsi fare il calcolo pensione.

Un calcolo pensione che dipenderà proprio dagli anni di contributi cumulati durante la propria vita lavorativa e dalla forma con cui si sta andando in pensionamento. Ad esempio, un calcolo pensione per chi ci va con Quota 103, sarà diverso rispetto a chi ci sta andando con la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per uomini ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne).

Molti si chiedono quali sono i documenti da portare al patronato per il calcolo della pensione.

Il servizio

Diversi sono i patronati che offrono il servizio di calcolo pensione. Un servizio che permette di definire l’importo dell’assegno mensile e la data di maturazione del diritto alla pensione stessa.

In dettaglio, a seguito della richiesta del servizio e dopo aver fornito la documentazione necessaria, il patronato elabora la situazione e rilascia (a distanza anche di qualche giorno) un documento in cui saranno indicati:

l’anzianità contributiva maturata

la contribuzione utile per la pensione

la decorrenze della pensioni per tipologia (anticipata ordinaria, vecchiaia, Quota 100, Quota 102, Quota 103, ecc.)

la previsione della pensione mensile ed annua.

I documenti per il calcolo pensione

Il documento che viene rilasciato dal patronato per il calcolo pensione non ha valore certificativo per il diritto alla prestazione pensionistica. A ciò deve far seguito la domanda di pensione che poi l’INPS dovrà valutare.

Ad ogni modo, quando ci si rivolge al patronato basta portare con se questi documenti:

Copia carta d’identità del/della richiedente

Copia codice fiscale del/della richiedente.

Il patronato farà poi firmare il modulo mandato di assistenza e rappresentanza.

Molti patronati offrono questo servizio anche online. Quindi, si fa la richiesta dal sito del patronato e si invia la documentazione online. In altri casi ci sono soggetti che fanno da intermediari. Quindi, chi vuole il calcolo pensione si rivolge a questi soggetti i quali chiedono l’invio online dei citati documenti. Successivamente tale intermediario invia la richiesta al patronato convenzionato. Per tale servizio, tuttavia, è richiesto un costo.

