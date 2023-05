Bonus occhiali. Come combinare rimborso e voucher senza rischiare la restituzione del contributo

Lo scorso mese di settembre ho acquistato un nuovo paio di occhiali da vista; in seguito a visita oculista alla quale si è sottoposta mia figlia a carico, anch’essa avrà bisogno di mettere gli occhiali. Da qui sono a chiedere se per entrambi gli acquisiti, quello effettuato lo scorso anno e quello che effettuerò a breve per mia figlia, potrò richiedere il bonus occhiali. In sintesi, è possibile combinare voucher e rimborso?

Prima di dare una risposta al nostro lettore, è necessario richiamare le peculiarità del bonus occhiali.

Il bonus vista

Quando parliamo di bonus occhiali o di bonus vista facciamo riferimento all’agevolazione introdotta dalla Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021.

L’agevolazione si sostanzia in un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 di:

occhiali da vista ovvero

ovvero lenti a contatto correttive.

Le regole per richiedere il bonus sono state fissate con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, del 21 ottobre 2022.

Il bonus può essere richiesto esclusivamente per via telematica dalla piattaforma web www.bonusvista.it, tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Il bonus può spettare sotto forma di voucher o di rimborso ossia si può richiedere: un voucher di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati; un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023 di occhiali da vista o lenti correttive.

Per richiedere il rimborso, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2023.

Il bonus vista. Possibile combinare rimborso e voucher?

Per rispondere al quesito sopra riportato, innanzitutto è necessario ricordare che possono beneficiare del bonus i membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore ad euro 10.000 euro annui che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

L’agevolazione può essere richiesta una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare.

Dettò ciò, noi di Investire Oggi riteniamo che il contribuente di cui al quesito potrà accedere al rimborso per l’acquisto già effettuato, con istanza da presentare entro il prossimo 3 luglio nonché al voucher per l’acquisto che effettuerà per la figlia (richiesta entro il 31 dicembre).

Per ottenere il Bonus Vista occorrono:

dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) , riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro (consulta le informazioni su Isee )

, riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro (consulta le informazioni su Isee ) SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)

oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS) gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

Rispettando le suddette indicazioni, per i due acquisti separati, il contribuente potrà ottenere sia il rimborso sia il voucher.