Bonus vista. Piattaforma attiva da oggi, rimborso o voucher con scadenze differenziate

Il bonus vista

Il Bonus vista è un contributo introdotto dalla Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, del valore di 50 euro per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 di:

occhiali da vista

lenti a contatto correttive.

Le disposizioni applicative del bonus sono state definite con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, del 21 ottobre 2022.

Possono beneficiare del bonus i membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 euro annui che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno

acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

L’agevolazione può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente per via telematica dalla piattaforma web www.bonusvista.it, tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

La piattaforma resterà attiva fino al 31 dicembre 2023.

Sono previste due possibili modalità di accesso, voucher o rimborso:

un voucher di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati;

un rimborso di 50 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Attenzione, il rimborso può avere a oggetto solo gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023. In tale caso, l’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023. Per il rimborso saranno necessari gli estremi della fattura o della documentazione commerciale.

Il voucher è emesso contestualmente alla richiesta telematica ed è immediatamente spendibile e non può generare resto se la spesa è inferiore al suo valore. Per quanto riguarda il rimborso, l’istanza può essere modificata entro 7 giorni dalla sua presentazione, dall’ottavo giorno è considerata definitiva.

Il contributo è erogato, in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per la misura.