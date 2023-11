Come volevasi dimostrare. Le nuove risorse stanziate per il bonus trasporti 2023 (35 milioni di euro) più quelle liberate dai voucher non utilizzati a ottobre 2023 sono andate già tutte finite.

Il 1° novembre 2023 era il giorno di riapertura della piattaforma per fare richiesta. Ma nel giro di poche ore è stata nuovamente chiusa per esaurimento della dotazione finanziaria. Ad oggi, quindi, 2 novembre 2023 non è più possibile presentare nuove domande.

Un buono di 60 euro

Giunto alla sua seconda edizione dopo quella del 2022, il bonus trasporti è un voucher da utilizzarsi per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il suo valore è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60 euro. Quindi, ad esempio, se l’abbonamento costa 100 euro, il voucher è massimo di 60 euro. Se l’abbonamento è 50 euro, il buono utilizzabile è 50 euro.

Non tutti possono averlo. È destinato solo a persone fisiche con reddito personale riferito all’anno d’imposta 2022 non superiore a 20.000 euro. Per l’edizione 2022, invece, il reddito di riferimento era quello del 2021 e la soglia fissata 35.000 euro.

Se la richiesta è per il bonus trasporti figlio minorenne, il requisito reddituale deve comunque essere verificato in capo al figlio stesso e non al genitore.

Bonus trasporti, prossimo appuntamento (forse) al 1° dicembre 2023

Il voucher può essere chiesto ogni mese e deve essere utilizzato entro lo stesso mese di emissione. Le risorse legate a buoni emessi e non utilizzati tornano nella disponibilità del fondo per essere messe nuovamente a disposizione. Questo significa che nel mese successivo è possibile fare di nuovo domanda sfruttando le risorse liberate nel mese prima.

Il giorno 1° novembre 2023 è stato il turno delle risorse legate a voucher chiesti e non utilizzati nel mese di ottobre. A queste si sono aggiunte nuove risorse stanziate dal governo per 35 milioni di euro.

La piattaforma di domanda bonus trasporti 2023 aveva, quindi, riaperto alle ore 8:00 del 1° novembre per accogliere nuove richieste.

Tutto è finito nel giro di poco.

Prossimo appuntamento alle ore 8:00 del 1° dicembre 2023. Quando, cioè, si riaprirà la piattaforma laddove siano liberate nuove risorse per via di voucher chiesti a novembre e non utilizzati entro la fine del mese stesso. Sarà possibile fare domanda fino a nuovo esaurimento della dotazione.

Riassumendo…