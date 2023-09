In arrivo nuovi fondi per il bonus trasporti grazie al decreto approvato dal Governo nella giornata di ieri. I contribuenti potranno contare su un surplus di risorse per 12 milioni di euro.

Rimangono invariati i requisiti di accesso al bonus. L’agevolazione potrà essere richiesta solo dalle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

A breve dovrebbe arrivare un comunicato del Ministero dei Trasporti con il quale si annuncia la riapertura del canale telematico tramite il quale richiedere il bonus.

Il bonus trasporti

Il DL 5/2023, c.d. decreto Trasparenza ha riproposto il bonus trasporti.

Il bonus consiste in un incentivo sotto forma di voucher spettante a famiglie, studenti e lavoratori, per l’acquisto di abbonamenti (mensili, plurimensili e annuali) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ciascun beneficiario può chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Non possono essere oggetto di bonus: i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il bonus copre al 100% il costo dell’abbonamento, fino ad un massimo di 60 euro. Per ottenere il voucher è necessario avere un reddito 2022 non superiore a 20.000 euro.

La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario avere SPID o le credenziali CIE.

Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile.

Bonus trasporti. Arrivano nuove risorse (decreto bollette)

A oggi, accedendo alla piattaforma on line dedicata al bonus trasporti, appare il seguente avviso:

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di settembre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° ottobre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse.

C’è stato un click day al 1° settembre e ce ne sarà un altro al 1° ottobre.

Dunque, la richiesta del bonus è legata alle redistribuzione delle risorse rimaste inutilizzate per mancato utilizzo dei voucher.

Con il nuovo decreto bollette approvato ieri, il Governo stanzia nuove risorse da destinare al bonus.

Nel comunicato stampa sul decreto energia, viene specificato quanto segue:

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

A breve dovrebbe essere riaperta la piattaforma per richiedere il bonus grazie alle nuove risorse del decreto bollette.

Riassumendo.