1° settembre 2023. E’ questa la data che chi intende richiedere il bonus trasporti deve segnare bene sul calendario. Infatti, con un vero e proprio click day, i più veloci potranno ottenere gli ultimi voucher che saranno disponibili grazie alla risorse eventualmente rimaste e generate dal mancato utilizzo dei bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Infatti, con un avviso pubblicato nel mese di Agosto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva annunciato l’imminente esaurimento dei 100 milioni messi a disposizione della misura.

Il bonus trasporti

Il bonus trasporti è stato riproposto dall’art.4 del DL 5/2023.

Si tratta di un’agevolazione sotto forma di voucher spettante a famiglie, studenti e lavoratori, per l’acquisto di abbonamenti (mensili, plurimensili e annuali) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ciascun beneficiario può chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il bonus copre al 100% il costo dell’abbonamento, fino ad un massimo di 60 euro. Per ottenere il voucher è necessario avere un reddito 2022 non superiore a 20.000 euro.

In fase di presentazione della richiesta di bonus, il contribuente è tenuto ad inserire una serie di dati. Tuttavia non serve l’ISEE per ottenere il bonus trasporti.

Bonus trasporti. Click day al 1° settembre

Se si accede sul portale dedicato al bonus trasporti, è presente il seguente avviso:

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Da metà aprile in avanti, con l’apertura della piattaforma telematica, sono stati oltre 1.875.600 (1.875.605 al 4 agosto) i voucher emessi, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati (94.466.507,97 €).

È di 984 il totale delle aziende esercenti il trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il Bonus trasporti c’è Trenitalia Spa con 366.939 voucher emessi (fonte Ministero del Lavoro).

Detto ciò, veniamo al click day del 1° settembre. Una volta esaurite le risorse, cosa che è avvenuta nei primi giorni di agosto, non è stato più possibile presentare nuove richieste di bonus. Tuttavia, sarà comunque possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta di bonus a partire dalle ore 8 del primo settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Per la richiesta del Bonus trasporti è necessario accedere – tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it. Piattaforma all’interno della quale è possibile anche trovare il link alle FAQ aggiornate e all’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Riassumendo.