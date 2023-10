Bonus trasporti 2023, nuovo click day 1° novembre

Come di consueto ogni click day del mese dedicato al bonus trasporti 2023 è andato esaurito. Fissato al 1° ottobre, per le risorse non utilizzate nel mese di settembre 2023, il Ministero ha fatto sapere che la procedura è nuovamente chiusa.

Quindi, da oggi, 2 ottobre 2023 non è possibile fare nuove domande per il contributo. Bisogna adesso aspettare il nuovo click day del prossimo mese.

Una seconda edizione più ristretta

Il bonus trasporti è giunto alla sua seconda edizione dopo la prima del 2022. Si concretizza in un voucher pari al 100% della spesa sostenuta (per un massimo di 60 euro) a fronte dell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Possono avere il bonus, edizione 2023, coloro che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, hanno avuto un reddito personale non superiore a 20.000 euro. Si tratta di una soglia più bassa rispetto a quella richiesta per il contributo nella sua prima edizione. Infatti, per il bonus trasporti 2022 era richiesto di avere un reddito personale anno 2021 non superiore a 35.000 euro.

Il beneficio è richiedibile ogni mese, in base alle risorse disponibile. Il voucher deve essere utilizzato entro la fine del mese di emissione.

Bonus trasporti 2023, il 1° novembre nuovo click day

Eventuali voucher non utilizzati entro il suddetto termine, tornano nella disponibilità del fondo e, quindi, da qui la possibilità di fare nuove domande per il bonus nel mese successivo.

Per le risorse tornate disponibili per via dei bonus trasporti 2023 richiesti e non utilizzati nel mese di settembre è stato consentito fare nuove domande il giorno 1° ottobre 2023.

In un solo giorno, tuttavia, le risorse sono andate tutte esaurite. Infatti, il portale per le domande è nuovamente chiuso.

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria. Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° novembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse.

Si riaprirà con un nuovo click day il giornoper assegnare le risorse liberate dai voucher non utilizzati ad ottobre. Questo, in dettaglio il messaggio che si legge sul sito istituzionale dedicato al bonus trasporti fa sapere che

Certo, un click day del giorno festivo di Ognissanti, non è proprio l’ideale.

Per completezza, ricordiamo che la domanda per il bonus trasporti 2023 si fa tramite la piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. È necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Riassumendo…