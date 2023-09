“È facile credere nella magia quando si è giovani. Tutto ciò che non si poteva spiegare era magico allora. Non importava se era scienza o una favola. Elettricità e elfi erano entrambi infinitamente misteriosi e altrettanto possibili – gli elfi probabilmente di più”, afferma Charles de Lint. L’elettricità vista con gli occhi dei bambini, in effetti, sembra quasi qualcosa di magico. Grazie ad essa è possibile azionare i vari dispositivi elettronici a nostra disposizione, come la televisione, oppure accendere la luce che illumina le nostre case. Una volta diventati adulti, purtroppo, l’energia elettrica viene vista in modo meno idilliaco.

Questo perché impariamo, letteralmente a nostre spese, che per far arrivare l’energia elettrica a casa dobbiamo pagare le bollette. Proprio quest’ultime pesano enormemente sulle tasche delle famiglie italiane che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese. Da qui la decisione del governo di introdurre delle agevolazioni a sostegno delle persone maggiormente in difficoltà.

Bonus sociale più sconto extra in bolletta: quanto si risparmia sulla luce fino a dicembre 2023

Ma quanto sarà possibile risparmiare sulle bollette fino alla fine dell’anno in corso? Ecco cosa aspettarsi.

Come si evince dal comunicato stampa numero 51 del Consiglio dei Ministri, di recente è stato approvato un nuovo decreto legge volto ad introdurre misure urgenti per contrastare il caro bollette. Entrando nei dettagli:

“Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15 mila euro o fino a 30 mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;

l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;

la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano”.

Oltre al bonus sociale elettrico per i nuclei famigliari in condizioni di disagio economico e fisico, è stato introdotto uno sconto extra.

Sostegno al potere di acquisto delle famiglie: le altre agevolazioni

Quest’ultimo verrà corrisposto ad ottobre, novembre e dicembre. Il relativo importo sarà pari ae potrà aumentare a seconda del numero di componenti della famiglia interessata.

Sempre stando a quanto si evince dal comunicato stampa prima citato, il Consiglio dei Ministri ha deciso di introdurre anche altre misure a sostegno delle famiglie italiane duramente colpite dalla crisi economica in atto. Tra queste si annovera il bonus carburante che verrà caricato direttamente sulla social card “Dedicata a te” che ha fatto il suo debutto lo scorso luglio. Non è ancora certo l’importo di tale contributo che verrà definito a breve attraverso un decreto attuativo.

È stato incrementato di 12 milioni di euro, inoltre, il fondo per il bonus trasporti, da utilizzare per beneficiare di uno sconto sull’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici. Hanno diritto a quest’ultima agevolazione le persone che nel corso del 2022 hanno registrato un reddito pari a massimo 20 mila euro.