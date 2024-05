E’ stato pubblicato sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, l’elenco dei richiedenti il credito di imposta per le campagne pubblicitarie incrementali realizzate o da realizzare su quotidiani e periodici anche online nel 2024. Il credito d’imposta è meglio conosciuto come bonus pubblicità.

La lista riporta i nominativi dei soggetti che hanno “prenotato” il bonus, la somma teoricamente fruibile da ciascuno e la percentuale provvisoria di riparto.

Dunque, con la pubblicazione dell’elenco si da seguito alle prenotazioni del bonus avvenute nel periodo 1° marzo- 2 aprile 2024.

Il bonus pubblicità

Il bonus poteva essere prenotato tramite comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno in corso, attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Direttamente dagli interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Il bonus pubblicità è previsto all’art.57-bis del DL 50/2017.

Possono usufruire dell’agevolazione: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (30 milioni di euro) e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

Sono agevolati al 75% del loro ammontare, gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per accedere al bonus è necessario che ci sia un incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

A ogni modo, con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i tutti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Bonus pubblicità. Pubblicata la lista dei beneficiari

In data 7 maggio, sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, è stato pubblicato l’elenco dei richiedenti il bonus pubblicità.

Il bonus pubblicità poteva essere prenotato dal 1° marzo al 2 aprile 2024:

tramite comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno in corso, attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate,

direttamente dagli interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

Una volta prenotato il bonus, i potenziali beneficiari, iscritti nell’elenco pubblicato in data 7 maggio, per usufruire del contributo, dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio del 2025 la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Con la dichiarazione sostitutiva dovrà essere attestato quanto realmente realizzato nell’anno agevolato (2024). Il modello di dichiarazione da utilizzare è lo stesso di quello in uso per la prenotazione del bonus.

Successivamente, una volta ricevute le dichiarazioni, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il bonus è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con il codice tributo “6900”.

