Si è aperto il mese del bonus pubblicità. Appuntamento con il primo dei due adempimenti da mettere in atto per vedersi riconoscere il credito d’imposta in favore di imprese, lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Poco più di un 30 giorni a disposizione per inviare all’Agenzia Entrate la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Il modello contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2024.

A detta comunicazione farà poi seguito l’invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. Con tale modello, si conferma che investimenti in precedenza comunicati sono stati effettivamente fatti e che soddisfano i requisiti richiesti.

Bonus pubblicità 2024, importo

Il bonus pubblicità 2024 è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari fatti. Per accedervi è richiesto che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti realizzati nell’anno precedente.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Il doppio adempimento

In merito all’iter per ottenerlo, come anticipato in premessa, è richiesto un doppio adempimento. I due modelli vedono scadenze diverse. Infatti, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve presentarsi nella finestra temporale che va dal 1° marzo 2024 al 2 aprile 2024. In realtà la scadenza sarebbe il 31 marzo, ma essendo il giorno di Pasqua ed essendo il giorno successivo il lunedì in Albis, slitta al 2 aprile.

L’altro invio, invece, salvo proroga dovrà farsi nel periodo 9 gennaio 2025 – 9 febbraio 2025.

In entrambi i casi la presentazione è esclusivamente in via telematica tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo del bonus pubblicità 2024

Ciò può farsi direttamente da parte degli interessati o anche tramite intermediario incaricato (commercialista, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).

Dopo il 9 febbraio 2024, sarà un provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria a definire l’effettivo bonus pubblicità 2024 fruibile dai richiedenti, pubblicando l’elenco ammessi.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 con il codice tributo 6900. Ciò potrà avvenire a partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco ammessi. Il modello F24 dovrà presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline), pensa lo scarto dell’operazione.

