Al via da oggi, 9 gennaio 2024, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al c.d. bonus pubblicità con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023.

Parliamo del credito d’imposta, istituito dal 2019 (e prorogato negli anni), in favore di imprese, lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il bonus è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari fatti. Per accedervi è richiesto che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti realizzati nell’anno precedente.

Solo per il 2020, 2021 e 2022 il credito d’imposta era previsto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati senza necessità di rispettare il citato requisito dell’1%.

I due adempimenti

L’accesso al bonus pubblicità prevede una procedura in cui si invia prima una comunicazione con la quale si prenota il beneficio e successivamente si trasmette la dichiarazione degli investimenti effettivamente effettuati. In dettaglio, si invia all’Agenzia Entrate:

prima la “ Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta ”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato; poi la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

Bonus pubblicità 2023: al via la dichiarazione sostitutiva

Con riferimento agli investimenti 2023, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” andava presentata nel periodo 1° marzo 2023 – 31 marzo 2023.

La dichiarazione sostitutiva bonus pubblicità, va, invece, presentata dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024. L’invio si fa tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

L’effettivo ammontare del credito d’imposta riconosciuto ai richiedenti (e, quindi, l’elenco dei beneficiari) sarà poi pubblicato con apposito provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

A partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione del suddetto elenco, il bonus pubblicità sarà beneficiabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 6900).

Riassumendo