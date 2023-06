Bonus psicologo giugno e luglio: sblocco graduatorie e nuovi soldi in arrivo

Arriveranno tra giugno e luglio 2023 nuovi soldi per il bonus psicologo. Le risorse permetteranno di individuare nuovi beneficiari nelle graduatorie già predisposte.

Parliamo del contributo (che varia in funzione dell’ISEE) voluto dal legislatore per sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. Un contributo, dunque, spendibile per le sedute di psicoterapia.

Per averlo bisognava presentare domanda all’INPS. Dopo la chiusura della piattaforma (24 ottobre 2022), sono state stilate le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano). Graduatorie che hanno tenuto conto del valore ISEE dei richiedenti (a parità di valore ISEE è valso l’ordine di presentazione della domanda).

La legge di bilancio 2023 ha prorogato il beneficio. Tuttavia, per sapere quando si potrà fare domanda bonus psicologo 2023 bisogna aspettare il decreto attuativo.

Entro quando andava utilizzato

Sulla base delle graduatorie formulate, quindi, l’L’INPS ha provveduto all’erogazione del bonus psicologo. Ciò nel limite delle risorse disponibili.

Se però poi dovessero tornare fondi disponibili per il mancato utilizzo del beneficio da parte dei destinatari, allora tali risorse possono essere riutilizzate assegnandole a chi è dopo in graduatoria.

In particolare, il bonus psicologo andava utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

L’utilizzo doveva avvenire presso i professionisti (psicologi) accreditati all’iniziativa. Lo strumento necessario era il codice univoco assegnato ad accoglimento della richiesta.

Il legislatore stabilisce poi che decorsi 180 giorni senza l’utilizzo del bonus psicologo, il codice univoco è annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Ecco per chi tra giugno e luglio si sblocca il bonus psicologo

Considerando che ad oggi tali 180 giorni sono passati, l’INPS ha fatto sapere che è in atto la procedura per rientrare in possesso delle risorse disponibili per scorrere così le graduatorie (Messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023).

Queste risorse, quindi, permetteranno l’accesso al bonus psicologo a chi, pur stando in graduatoria era stato prima tagliato fuori dal beneficio per esaurimento fondi.

I nuovi ammessi potranno saperlo solo dalla prima settimana di luglio 2023. Da tale momento, accedendo, dal sito INPS, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia” sarà possibile visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato. Resta fermo che si avranno 180 giorni per spendere il bonus a partire dalla data di accoglimento della richiesta (che si evince dal relativo provvedimento).

