In arrivo la scadenza per la domanda bonus musica, ossia il credito d’imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute nel 2023, finalizzate alla promozione della musica e degli spettacoli dal vivo di portata minore.

A fare richiesta, in quanto trattasi dei soggetti per i quali il beneficio è istituito, sono le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura. Tali imprese devono prevedere nel proprio oggetto sociale la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi.

Misura e scadenza richieste

Nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. Inoltre deve trattarsi di imprese che abbiano tra i propri codici ATECO il codice 5920.

Il bonus musica è pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione.

Una volta ottenuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Tale modello deve presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel).

La domanda di accesso al beneficio, per le spese 2023, si può presentare dal 1gennaio al 28 febbraio 2024 utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit in commento.

I soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Domanda bonus musica spese 2023: la procedura

La procedura di presentazione domanda per il bonus musica sulle spese 2023 è articolata in diverse fasi. In dettaglio, la domanda deve essere:

presentata utilizzando la piattaforma informatica online “DGCOL”;

firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente (la firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID);

completa di tutta la documentazione richiesta e specificata all’interno della piattaforma DGCOL

presentata entro il 28 febbraio 2024 (fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line).

Occorre altresì consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio.

Riassumendo

il 28 febbraio 2024 scade la domanda bonus musica spese 2023

la domanda è telematica tramite la piattaforma DGCOL

deve essere firmata digitalmente (anche se fatta tramite SPID)

occorre anche consegnare il supporto fisico con l’opera realizzata.

Tale consegna deve essere fatta alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica. IN alternativa la si può consegnare a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.