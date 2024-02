Entra nel vivo il nuovo bonus mamma previsto con la legge di bilancio 2024. La chance per le lavoratrici madri di chiedere l’esonero totale, per il periodo paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice stessa.

Un beneficio che, tuttavia, non è previsto per tutte. Allo stesso tempo, infatti, il legislatore stabilisce i requisiti, i limiti di importo e le modalità di accesso. L’INPS ha anche emanato la circolate in cui analizza in dettaglio questi aspetti e fornisce chiarimenti laddove necessario.

Quanti figli

È la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

Il primo requisito per avere il bonus mamma è che la lavoratrice, oltre ad essere madre, sia una dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si può avere sia laddove il datore di lavoro sia privato sia laddove trattasi di datore di lavoro pubblico. È previsto per tutti i settori tranne quello del lavoro domestico. Quindi, niente bonus mamma per la badante, colf, ecc.

L’altro requisito è il numero di figli. Regola generale è che il beneficio spetta alla lavoratrice madre con tre o più figli. In tal caso compete, per il periodo paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, e comunque non oltre il mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Se, quindi, ad esempio, oggi la lavoratrice ha tre figli minori e il più piccolo compie 18 anni il 3 maggio 2025, il beneficio troverà applicazione per il periodo da gennaio 2024 al mese di maggio 2025.

Limitatamente al periodo paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, il bonus mamma è anche per le lavoratrici madri con due o più figli, fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

In tutti i casi, l’esonero si applica nel limite massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile.

Bonus mamma, a chi fare domanda

Per tutti i chiarimenti sul bonus mamma si rimanda alla Circolare INPS di cui in premessa.

Detto ciò, l’applicazione del beneficio NON è automatico. Nel senso che non sarà il datore di lavoro ad applicarlo in automatico.

Secondo quanto è detto nella predetta circolare, la lavoratrice che vuole avere il bonus mamma deve chiederlo espressamente. La richiesta è fatta direttamente al datore di lavoro comunicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Il datore di lavoro a sua volta dovrà esporre nelle denunce retributive mensili (UNIEMS) l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni operative indicate nella più volte menzionata Circolare n. 27 del 2024.

In alternativa, può essere la lavoratrice stessa a comunicare direttamente all’INPS i codici fiscali dei figli, tramite apposito applicativo web che sarà preso reso disponibile dall’istituto.

Quindi, la richiesta è fatta al datore di lavoro. Quest’ultimo espone i codici fiscali dei figli della lavoratrice nei flussi mensili Uniemes. In alternativa, detti codici fiscali possono essere comunicati dalla lavoratrice.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporterà la revoca del beneficio in commento.

Riassumendo