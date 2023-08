“Quando stai male, quando ti senti sopraffatto, quando sei certo che non ce la farai, apri un libro e leggilo tutto. E se ancora non stai meglio prendine un altro e ricomincia”, afferma Stephen King.

I libri sono il motore di ogni società. Grazie a loro possiamo apprendere nuove cose che potranno risultare utili nei contesti più disparati, come quello lavorativo e sociale. Ma non solo, possiamo far volare la nostra fantasia oppure commuoverci di fronte ad una storia strappalacrime.

A prescindere dalla tipologia di libro che preferiamo leggere, non si può negare che la cultura abbia un bel peso. Non si tratta solo del peso in senso fisico, ma anche di quello economico. Per poter entrare in possesso di un libro, infatti, bisogna spendere spesso un bel po’ di soldini. In questo modo si impatta, inevitabilmente, sulle tasche della famiglia. Lo sanno bene i tanti genitori che, prossimi al ritorno a scuola, stanno già preparando tutto il materiale occorrente e mettendo i soldi da parte per acquistare i libri di testo.

Bonus libri: in quali Regioni è disponibile e come ottenerlo

Proprio per abbattere tali costi è possibile, in diverse regioni italiane, beneficiare di un bonus ad hoc. Ecco quale.

Settembre è alle porte e a breve tantissimi studenti torneranno tra i banchi di scuola. Un rientro che, come ogni anno, si rivela essere croce e delizia. Questo perché, ovviamente, bimbi e ragazzi non vedono l’ora di poter trascorrere del tempo con i propri compagni. Ma allo stesso tempo croce perché bisognerà tornare a fare i conti con i tanti temuti compiti. A temere il rientro a scuola, inoltre, si annoverano anche i genitori.

Quest’ultimi, in particolare, temono leda sostenere per pagare il vario materio scolastico.

Tra questi si annoverano i libri per cui è possibile beneficiare, in determinati casi, di importanti agevolazioni. Soffermandosi su quest’ultime è importante sottolineare che non tutti potranno beneficiare di tali opportunità. La relativa erogazione, infatti, è determinata dal valore Isee della famiglia richiedente. Se tutto questo non bastasse il cosiddetto bonus libri non è uguale per tutti. Ogni Regione, infatti, ha pubblicato un proprio bando. Tra queste si annoverano:

Lazio . Destinato alle famiglie con Isee pari a massimo 15.493,71 euro, i soggetti interessati possono presentare richiesta nel periodo compreso dal 21 agosto fino ad arrivare al 15 ottobre. Erogato sotto forma di voucher, quest’ultimo potrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate per l’acquisto di materiale scolastico, libri, ma anche tablet, dizionari e così via.

. Destinato alle famiglie con Isee pari a massimo 15.493,71 euro, i soggetti interessati possono presentare richiesta nel periodo compreso dal 21 agosto fino ad arrivare al 15 ottobre. Erogato sotto forma di voucher, quest’ultimo potrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate per l’acquisto di materiale scolastico, libri, ma anche tablet, dizionari e così via. Emilia – Romagna . In questo caso la misura è destinata ai nuclei famigliari che presentano un Isee pari a massimo 15.748,78 euro. Le persone interessate e aventi diritto dovranno presso apposita domanda tramite Ergo Scuola nel periodo compreso dal 5 settembre al 26 ottobre.

. In questo caso la misura è destinata ai nuclei famigliari che presentano un Isee pari a massimo 15.748,78 euro. Le persone interessate e aventi diritto dovranno presso apposita domanda tramite Ergo Scuola nel periodo compreso dal 5 settembre al 26 ottobre. Toscana. Anche in questo caso per accedere al bonus è necessario non superare un certo limite Isee, ovvero 15.748,78 euro. Le famiglie interessate al pacchetto scuola possono presentare domanda al Comune di competenza entro il prossimo 22 settembre.

Le regioni poc’anzi citate, ovviamente, sono solo alcune di quelle che hanno deciso di garantire un valido sostegno allo studio. Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi agli uffici locali di competenza per chiedere informazioni in merito ad eventuali bandi messi a disposizione dalla propria Regione, con tanto di tempistiche e requisiti da rispettare.