In zona cesarini arriva la mini proroga per il bonus librerie 2023. Anche se non sono molti i giorni in più concessi per fare domanda mediante l’apposito portale web.

Ad annunciare lo slittamento è stata la direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del Ministero della Cultura. Il ministero stesso sottolinea in primo piano che, coloro che hanno già effettuato l’accesso alla piattaforma lo scorso anno, dovranno ripetere comunque di nuovo la registrazione se voglio rifare richiesta anche per l’anno corrente.

Con questa, siamo giunti alla quinta edizione, dopo il 2019, 2020, 2021 e 2022.

A chi spetta il bonus librerie 2023: beneficiari

Ci troviamo di fronte ad un credito d’imposta riconosciuto alle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati. In particolare si tratta delle attività distinte con il codice ATECO:

47.61

oppure 47.79.1.

Per avere il bonus librerie è necessario che nell’anno d’imposta precedente, i ricavi derivanti da cessione di libri sia pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Dunque, per il tax credit 2023 bisogna riferirsi all’anno d’imposta 2022.

È altresì richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

avere sede legale nello Spazio Economico Europeo

residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata.

L’importo

L’importo concesso è nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Il contributo è parametrizzato, con riguardo al singolo punto vendita e riferito alle seguenti voci di costo sostenute nel 2022 e riferite ai tributi locali, quali:

IMU

TARI

imposta sulla pubblicità

tassa per l’occupazione di suolo pubblico

spese per locazione, al netto IVA

spese per mutuo

contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Bonus librerie 2023, domanda prorogata (procedura e utilizzo)

Per aver l’agevolazione è indispensabile presentare apposita domanda.

Con riferimento al bonus librerie 2023 (spese 2022) , la scadenza per la richiesta era fissata al. In extremis è arrivata la proroga alle ore 13:00 del giornodi questo medesimo anno. La procedura è quella web attraverso la piattaforma dedicata.

L’utilizzo è solo in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 6894) da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e in quelle dei periodi successivi in cui è utilizzato. Bisogna riportare il credito riconosciuto e quello complessivamente utilizzato.

Trovi qui la guida ufficiale domanda bonus librerie 2023.

Riassumendo…