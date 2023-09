Bonus IRPEF militari, meno imposte fino a 571 euro

Approdato in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 il DPCM del 18 luglio 2023 che indica i beneficiari, i requisiti e le regole applicative del bonus IRPEF militari e di importo fin a 571 euro.

Il beneficio si sostanzia in una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali presenti in busta paga. Ciò, dunque, significa meno ritenute e stipendio netto più elevato.

Andiamo con ordine.

Beneficiari

Il bonus IRPEF fino a 571 euro non è destinato a tutti ma solo ad una specifica categoria di lavoratori. In particolare, il beneficio è diretto:

al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2023.

Allo stesso tempo è necessario anche il rispetto di un requisito reddituale. A tali soggetti è richiesto di aver percepito nell’anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Bonus IRPEF militari, importo e requisiti

Questa forma di sostegno non è da confondere con il bonus IRPEF di 1.200 euro (ex bonus Renzi). Andando nel dettaglio dell’importo del bonus IRPEF militari, questo è individuato dall’art. 2 del DPCM in commento. Qui, espressamente è detto che per i citati soggetti

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571 euro.

Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale

La riduzione è applicata direttamente dal datore di lavoro in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, e fino a capienza.

Allo stesso tempo è detto, che laddove la riduzione non trovi capienza nell’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2023 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.

Riassumendo…