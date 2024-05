In via preliminare, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile 2024, ha approvato un nuovo decreto legislativo che rappresenta un ulteriore passo verso la riforma fiscale avviata dalla legge delega del 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto, proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, mira a rivedere il regime fiscale in Italia sia per i redditi delle persone fisiche (IRPEF) sia per le imprese (IRES), introducendo nuove misure per sostenere l’occupazione di categorie svantaggiate.

Tra le novità significative contenute nel decreto, spiccano i nuovi bonus giovani e donne, finalizzati a incentivare l’assunzione e la stabilizzazione di lavoratori in posizioni svantaggiate, specialmente nelle regioni meridionali del nostro Paese.

Il bonus giovani e donne

I nuovi bonus giovani e donne, a differenza del bonus befana 2025 (anch’esso istituito dal decreto in esame) riguardano i datori di lavoro che assumono e non, quindi, il lavoratore.

Si prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo di due anni, fino a un massimo di 500 euro mensili, per l’assunzione di:

giovani al di sotto dei 35 anni

donne di qualsiasi età.

disoccupati da almeno 24 mesi nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.

La misura è mirata a promuovere l’occupazione giovanile e a sostenere le regioni economicamente più deboli, contribuendo a ridurre il divario tra Nord e Sud Italia.

Gli altri sgravi contributivi

Tra i nuovi bonus giovani e donne, c’è poi altro bonus specificamente rivolto alle lavoratrici svantaggiate, prevedendo un esonero del 100% dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, con un limite mensile di 650 euro. La misura si applica a tutte le donne assunte a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età, con condizioni più favorevoli per quelle residenti nel Mezzogiorno. Questo intervento mira a ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro, favorendo la stabilizzazione e la partecipazione femminile.

Infine, il decreto introduce anche un ulteriore incentivo. Il “bonus ZES”, che sostiene l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno. Questo bonus prevede uno sgravio contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi, fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, per le aziende con un organico fino a 15 dipendenti. Questa misura mira a rafforzare il tessuto economico locale, incoraggiando l’assunzione e la crescita delle imprese nelle regioni economicamente più deboli del paese.

Riassumendo