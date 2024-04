In Italia, il sostegno al reddito per chi si trova senza lavoro e ha una pregressa esperienza lavorativa con contratto di somministrazione può avvalersi del “bonus disoccupati”. Si tratta del c.d. Bonus SaR (Sostegno al Reddito).

In sintesi, il beneficio è destinato a lavoratori che hanno perso il proprio impiego e che hanno lavorato con contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato, anche di apprendistato). L’importo del bonus varia tra i 780 e i 1000 euro al mese, in base a specifiche situazioni del richiedente.

Il riconoscimento non è automatico. Per averlo occorre fare specifica domanda (a cui allegare la richiesta documentazione) e rispettare specifici requisiti a seconda del caso.

Chi può avere il bonus SaR: requisiti e importi

Il bonus disoccupati, è destinato a lavoratori che rientrano in una delle seguenti tre categorie, purché avevano un contrato di lavoro in somministrazione:

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni che hanno accumulato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore in caso di part-time con MOG – Monte Ore Garantito) negli ultimi 12 mesi dal loro ultimo giorno di lavoro effettivo

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni che hanno completato la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro).

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni che hanno maturato 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate in caso di part-time e contratto MOG, nell’arco degli ultimi 12 mesi.

L’importo mensile spettante è di 1.000 euro per chi appartiene alla prima o alla seconda categoria, mentre per chi rientra nell’ultima categoria, l’importo è di 780 euro. Detti importi si intendono in termini lordi (NON netti). Quindi, l’importo è soggetto agli ordinari tre scaglioni IRPEF del 2024.

Come avere il bonus disoccupati: istruzioni e tempi di domanda

I lavoratori interessati possono presentare la domanda per il bonus disoccupati una volta trascorsi 60 giorni dalla maturazione del requisito dei 45 giorni di disoccupazione. La finestra per inoltrare la richiesta va dal 106° al 173° giorno dall’ultimo rapporto di lavoro.

È importante notare che il bonus può essere richiesto più volte, ma i giorni utilizzati per una precedente richiesta non possono essere conteggiati per le successive.

Per presentare la domanda è necessario utilizzare il sistema FTWeb. I lavoratori possono compilare la domanda autonomamente o cercare assistenza presso gli sportelli sindacali di settore come Felsa Cisl, Nidil Cgil, e UilTemp. I documenti richiesti devono essere inviati in formato pdf e includono:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Copie delle buste paga rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro

Estratto conto previdenziale emesso dall’Inps

Certificati di malattia, infortunio o maternità (se presenti)

Documento con IBAN e titolarità del conto corrente bancario o postale.

Dopo aver compilato tutti i campi e caricato i documenti, il sistema FTWeb fornirà un modulo di domanda da stampare e firmare. Per concludere, il modulo firmato deve essere scansionato e caricato nuovamente sulla piattaforma.

Riassumendo