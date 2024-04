Lo scorso anno, senza necessità di fare domanda, alcune famiglie italiane hanno percepito per ben due volte un bonus di circa 460 euro al mese. Queste erogazioni, relative al 2023, riguardavano la social card meglio nota come “Carta Dedicata a Te”. Anche per il 2024 non sarà necessario presentare domanda, sebbene ciò non garantisca che tutti i beneficiari dello scorso anno riceveranno nuovamente la ricarica.

Il decreto attuativo, che recepisce i dettami della manovra finanziaria di inizio anno, sembra essere in procinto di approvazione.

La deadline prevista è per metà giugno, e si prevede che le ricariche avverranno poco dopo, probabilmente entro il mese stesso. Tuttavia, è importante approfondire il funzionamento delle nuove erogazioni e capire cosa è già noto a riguardo.

“Buongiorno, volevo solo chiedere se avete notizie sulla ‘Carta Dedicata a Te’ e se sono previste nuove erogazioni. Da tempo sento parlare di un nuovo bonus di 460 euro, ma non ho ancora ricevuto notizie ufficiali. Sono stato uno dei beneficiari nel 2023 e vorrei sapere se devo fare qualcosa ora.”

Bonus di 460 euro per più famiglie: ecco la nuova ricarica e quando arriva

Nel 2023, il bonus fu concesso a famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, e lo stesso criterio sarà applicato anche nel 2024. Come accennato, non sarà necessaria una domanda specifica; infatti, l’INPS fornirà ai Comuni l’elenco delle famiglie eligibili in base al loro ISEE. Sarà poi compito dei Comuni convocare le famiglie beneficiarie per l’erogazione della card.

Non ci sarà un collegamento diretto con le erogazioni dell’anno precedente, poiché l’ISEE di riferimento potrebbe essere cambiato. Di conseguenza, molte famiglie che avevano ricevuto il bonus nel 2023 potrebbero non riceverlo quest’anno, in caso di un ISEE superiore a 15.000 euro. Al contrario, alcune famiglie che l’anno scorso avevano un ISEE più alto potrebbero ora rientrare nei criteri. Inoltre, potrebbero esserci famiglie che lo scorso anno erano state escluse per via della graduatoria, ma che quest’anno rientrano nei criteri.

In sintesi, la situazione potrebbe cambiare drasticamente, con un’ampiamento potenziale della platea dei beneficiari, grazie alle risorse aggiuntive inserite nella manovra di bilancio.

Ecco come ha funzionato la Carta Dedicata a Te e come funzionerà la nuova erogazione

Nel 2023, ci furono due erogazioni: una a luglio di 382,50 euro e una a dicembre di 77,20 euro. La prima erogazione destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con i fondi spesi nei negozi aderenti all’iniziativa. Che talvolta offrivano sconti. La seconda erogazione invece destinata all’acquisto di carburanti. Per il rifornimento di gasolio o benzina.

Il meccanismo previsto per le nuove ricariche sarà lo stesso del precedente anno. Si prevedono circa 460 euro di bonus per le famiglie che rientreranno nella graduatoria, con priorità date a quelle più bisognose, vale a dire quelle con un ISEE basso, numerose o con figli piccoli.