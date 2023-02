Il bonus bicicletta diventa regionale: c’è ma solo qui nel 2023

È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le colline più alte, e non hai un ricordo tanto accurato del paese che hai attraversato in macchina come ce l’hai passandoci in bicicletta.

Lo disse Ernest Hemingway.

Una vera e propria dichiarazione d’amore al mondo della bici. Un mondo dove è davvero possibile scoprire dettagli dei luoghi attraversati che, invece, sarebbero persi osservandoli dal finestrino dell’auto.

Certo attraversare luoghi incontaminati in bici fa bene anche al corpo e alla nostra salute. Respirare area pulita è benessere puro. Diverso, invece, è attraversare le città, soprattutto quelle grandi dove lo smog fa da padrone.

Ed in passato il legislatore italiano aveva mostrato amore verso la bici. Un bonus bicicletta per chi ne avesse acquistata una ma che poi non è stato più rifinanziato nemmeno con l’ultima legge di bilancio 2023.

Il bonus bicicletta 2023 c’è ma non per tutti gli italiani

Ecco allora che alcune amministrazioni locali hanno deciso in autonomia. Tra queste il Friuli Venezia Giulia, che proprio al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, ha stanziato fondi da destinare ad un bonus bicicletta 2023 per i propri abitanti.

Il bonus, si sostanzia in un contributo concesso a chi acquista, a partire dall’11 novembre 2022:

una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare nuova di fabbrica conforme alle prescrizioni del Codice della strada. In questo caso il contributo concesso è del 30% del prezzo di acquisto , comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro per ciascun richiedente

, comprensivo di IVA, fino a un per ciascun richiedente una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica conforme alle prescrizioni del Codice della strada. Anche qui, il bonus è pari al 30% del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per ciascun richiedente.

Requisiti e domanda

Il bonus bicicletta 2023 spetta a condizione di essere residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.

Per la domanda è prevista una finestra temporale che si è aperta il 23 gennaio 2023. Ci sarà ancora tempo per farne richiesta entro il 20 aprile 2023 ore 16:00.

La richiesta deve essere fatta, esclusivamente online alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica. Una volta completata l’istruttoria, il beneficio sarà riconosciuto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Trovi qui tutti i link per la domanda bonus bicicletta 2023 del Friuli Venezia Giulia. È necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. È possibile anche delegare. Nella richiesta occorre indicare l’IBAN, in quanto il contributo sarà concesso con accredito diretto.