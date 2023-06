Bonus barriere architettoniche 75%, perché è importante la data del 28 maggio 2022

Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto con il comma 42 della legge di bilancio 2022. Si concretizza in una detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo) riconosciuta per spese sostenute (dal 2022 a 2025) a fronte di lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione barriere architettoniche.

Per tale bonus non vale lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura decisa per gli altri bonus edilizi (dal 17 febbraio 2023) con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

E’ alternativo e non cumulabile al bonus ristrutturazione 50% riguardante la stessa tipologia di spese.

C’è, tuttavia, una data da segnare e non dimenticare. E’ il 28 maggio 2022. Vediamo il perché.

Pagamento e limiti di spesa

Ricordiamo anche che, come per gli altri bonus edilizi, anche per il bonus barriere architettoniche 75%, ai fini del beneficio, è necessario che il pagamento delle spese risulti fatto con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

causale di versamento

codice fiscale del beneficiario del bonus

dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Previsti anche dei limiti massimi di spesa su cui applicare lo sgravio fiscale. In particolare il bonus si può applicare su un massimo di:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Bonus barriere architettoniche 75%, la data spartiacque del 28 maggio 2022

Come detto, il bonus barriere architettoniche 75% si applica sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

C’è però una data intermedia che non bisogna dimenticare. E’ il 28 maggio 2022. Ciò, in quanto, la legge di bilancio 2022 (comma 43-bis) prevede che

per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dunque, attenzione a questa data e all’importo complessivo dei lavori.

Riassumendo…