Bonus barriere architettoniche 75%: elenco lavori ammessi

L’Agenzia delle Entrate nell’ultimo (aggiornato) documento di prassi dedicato ai bonus edilizi ha dedicato alcune pagine al nuovo bonus barriere architettoniche 75% messi in campo per le spese sostenute nel 2022.

Parliamo della detrazione fiscale del 75% riconosciuta a chi sostiene spese per lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento barriere architettoniche. Un beneficio fiscale che è alternativo e non cumulativo al bonus ristrutturazione 50% o al superbonus previsti per la stesa tipologia di spese.

Spetta per spese sostenute nel 2022, 2023, 2024 e 2025. Si gode in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito.

Pagamento e limiti

Il requisito importante per avere lo sgravio fiscale è che il pagamento delle spese risulti con bonifico parlante. Quindi, quello da cui si evincono:

causale di versamento

codice fiscale del beneficiario della detrazione

dati fiscali dell’impresa/fornitore destinataria del bonifico.

La detrazione è ammessa, comunque, sui seguenti limiti massimi di spesa:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Bonus barriere architettoniche 75%, elenco lavori

L’Agenzia Entrate, nella recente Circolare n. 17/E del 2023, ha indicato quali sono i lavori che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche 75%. A titolo di esempio, si tratta di:

sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)

(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti) rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)

o (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori) rifacimento di scale ed ascensori

ed inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La cosa fondamentale è che tali lavori rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Deve inoltre trattasi di lavori fatti su edifici esistenti e NON in costruzione.