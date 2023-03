Bonus attività fisica adattata. Domande entro domani 15 marzo

Attività fisica adattata, entro domani è possibile richiedere all’Agenzia delle entrate, il bonus per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Per attività fisica adattata si intendono “gli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le “palestre della salute”), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone”(Fonte portale Agenzia delle entrate).

La domanda va inviata entro domani 15 marzo 2023. A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle entrate.

Attività fisica adattata. Il credito d’imposta

L’articolo 1, comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all’art.

2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello specifico, ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono: i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022, ha individuato le modalità attuative per l’accesso al bonus in parola.

Attività fisica adattata. Richieste entro domani

Come accennato in premessa, entro domani è possibile richiedere il credito d’imposta.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, è stato approvato l’apposito modello di domanda.

L’istanza dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica:

direttamente dal beneficiario o

o tramite un intermediario (commercialista, CAF, ecc).

La domanda deve essere presentata attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate (Entratel per gli intermediari, Fisconline per i privati). Dopo la presentazione della richiesta, viene rilasciata una ricevuta. La ricevuta attesta la presa in carico (o lo scarto con le relative motivazioni).