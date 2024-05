Due bandi che rappresentano un’iniziativa strategica per una città italiana, che mirano non solo a incrementare la popolazione residente, ma anche a stimolare l’economia locale. Offrendo incentivi per la residenza, il comune punta a trattenere e attrarre giovani lavoratori, contribuendo a sviluppare il tessuto socioeconomico della città.

Si tratta di incentivi all’affitto e offerta di alloggi a canone calmierato. Una risposta concreta ai problemi legati all’aumento dei costi degli affitti e alla stagnazione dei salari, temi che toccano da vicino molte famiglie e lavoratori.

Bonus affitto: la città interessata

Al centro dell’iniziativa del bonus affitto c’è la città di Mantova. Nota per la sua ricca storia e cultura, è ora al centro di un’iniziativa volta a incrementare la residenza nella città dei Gonzaga, con due bandi sul bonus affitto.

Il sindaco, Mattia Palazzi, evidenziato come il costo degli affitti sia una delle principali sfide per i residenti e coloro che considerano il trasferimento in città.

Non possiamo intervenire sui salari, ma possiamo fare qualcosa per calmierare i costi degli affitti, collegando questa misura all’offerta di nuovi posti di lavoro e a una politica di incentivi per la residenza a Mantova

Ha affermato Palazzi.

Il bando “Benvenuti in Citta” per gli under 36

Il primo dei due bandi sul bonus affitto è denominato “Benvenuto in Città” e offre un contributo di 150 euro al mese per un anno ai lavoratori, singoli o famiglie under 36, che trasferiscono la loro residenza nel comune di Mantova. Per gli under 36 già residenti a Mantova ma che desiderano vivere da soli, il contributo verrà esteso per 24 mesi. Questo bando è pensato per incentivare i giovani lavoratori a stabilirsi o a rimanere nella città, fornendo un aiuto significativo per gestire i costi dell’affitto.

Per accedere a questo bando, i lavoratori devono avere un ISEE (precompilato o ordinario) compreso tra 9.500 e 40.000 euro.

Bonus affitto anche per il piccolo borgo

Coloro che hanno un’età superiore ai 36 anni possono partecipare se hanno un ISEE tra i 14.000 e i 40.000 euro, garantendo così che l’iniziativa raggiunga una vasta gamma di residenti e nuovi arrivati.

Il secondo bando bonus affitto è denominato “Abitare a Borgochiesanuova”. Si concentra sulla fornitura di alloggi a canone calmierato. Offre accesso a 67 nuovi appartamenti comunali ristrutturati grazie ai fondi del PNRR, disponibili per chi ha un reddito da lavoro e un ISEE compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro.

Questi alloggi sono situati a Borgochiesanuova, un quartiere di Mantova, e vengono offerti a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli del libero mercato, alleviando la pressione finanziaria sui residenti e promuovendo la stabilità abitativa.

Riassumendo