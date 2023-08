“Una piccola insurrezione, di tanto in tanto, è una cosa buona e così necessaria nel mondo politico come i temporali in quello fisico. Previene la degenerazione del governo e alimenta una generale attenzione per la cosa pubblica“, affermava Thomas Jefferson. Restare inermi non è affatto una cosa buona e giusta. Le cose, d’altronde, non cambiano da sole.

È necessario affrontare ogni situazione e cercare di trovare una soluzione ai problemi. Questo spesso richiede la necessità di mettere in campo una vera e propria rivoluzione. Lo sanno bene diversi docenti precari che grazie ad una sentenza possono finalmente beneficiare di un bonus dal valore pari a ben tre mila euro. Ecco di cosa si tratta.

Bonus 3000 euro ai precari con questo rimborso degli arretrati: sentenza rivoluzionaria

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha rivoluzionato il mondo della scuola. Questo perché ha posto la parola fine alle differenze tra insegnanti precari e di ruolo, almeno per quel che concerne un importante bonus.

“Per eventuali richieste di riconoscimento del bonus Carta del Docente è necessario trasmettere copia della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) all’indirizzo di posta certificata [email protected]. La richiesta dovrà riportare il codice fiscale del docente ricorrente e le annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Il Ministero, una volta esaminata la richiesta, la inoltrerà a Sogei che provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente”.

Carta docente, come utilizzare il bonus da 500 euro

Entrando nei dettagli i precari hanno la possibilità di recuperare i, previsti per ogni anno di servizio pregresso. Il tutto a patto di dimostrare di aver ricoperto il ruolo di insegnante per almeno 150 giorni di servizio per ogni anno scolastico, a partire dal 2015 fino ad arrivare a oggi. Diverse le associazioni di consumatori e avvocati che hanno deciso di fornire il proprio aiuto ai soggetti interessati attraverso delle operazioni di recupero crediti dei bonus pregressi. A tal proposito, come si evince dal sito internet dedicato alla Carta del docente:

Buone notizie, quindi, per molti docenti che possono richiedere e beneficiare degli arretratati del bonus da 500 euro.

Quest’ultimo si presenta in pratica come un buono acquisto da poter utilizzare per l’acquisto di diversi beni e servizi utili all’. Tra questi si annoverano l’iscrizione a corsi di qualificazione effettuati da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, così come l’iscrizione a corsi di laurea, magistrale, specialistica o a ciclo unico, affini al profilo professionale.

Ma non solo, è possibile comprare libri, testi, hardware e software, e anche biglietti per musei, eventi culturali, cinema, teatro e molto altro ancora. Un contributo senz’ombra di dubbio importante per aiutare i docenti a restare al passo con i tempi. Per questo motivo i docenti precari, o ex precari, che non hanno ancora potuto beneficiare di tale opportunità è bene che si affrettino a chiederne gli arretrati. Si suggerisce, pertanto, di rivolgersi ad un professionista del settore per cercare di recuperare nel minor tempo possibile i bonus che non sono stati precedentemente erogati.