Bollo auto gratuito fino al 2026 in 18 regioni: ecco per quali veicoli

Un incentivo all’acquisto di auto elettriche arriva anche dalla regioni, con il bollo auto gratuito per i primi 5 anni dall’immatricolazione.

Ricordiamo che il bollo è una tassa di competenza regionale e ciascuna regione, nell’ambito della propria autonomia decisionale, può stabilire agevolazioni in aggiunta a quelle già fissate a livello legislativo.

Dove e quando c’è il bollo auto gratuito

Sulle 20 Regioni italiane, 2 di esse hanno stabilito il bollo auto gratuito per sempre. SI tratta di Piemonte e Lombardia e l’agevolazione riguarda le auto elettriche.

Per le altre 18 regioni, il bollo non si paga sulle auto elettriche solo per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione. Dopo il quinquennio, scatta lo sconto del 75% (quindi per un bollo di 250 euro si paga solo 62,50 euro).

Le Regioni dove si applica il bollo auto gratis per i veicoli elettrici sono, quindi:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto.

In queste regioni, chi immatricola oggi un veicolo elettrico avrà il bollo auto gratis fino al 2026, dopodiché uno sconto del 75%.

Potrebbero anche interessarti: