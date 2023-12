Non cambiano le regole in merito alla scadenza per il pagamento del bollo auto 2024. Resta, quindi, ferma la distinzione tra veicoli già immatricolati e quelli immatricolati in corso di anno.

Per quelli che al 1° gennaio 2024 già risultano immatricolati, il bollo deve essere pagato entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’annualità di validità (il bollo pagato ha validità 12 mesi). Peri veicoli immatricolati nel corso del 2024, invece, la tassa deve essere pagata, per la prima volta, entro la fine del mese di immatricolazione.

Dove pagare a tassa

Tuttavia, se l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento può farsi entro la fine del mese successivo.

Diverse sono le modalità di pagamento della tassa. Sarà possibile pagare online il bollo auto 2024 tramite il servizio ACI denominato “Bollonet”. Un servizio che non è attivo per tutte le regioni (il bollo è una tassa regionale). In dettaglio NON è attivo solo per la Calabria e il Veneto.

Sarà, comunque, possibile pagare anche presso:

le Delegazioni ACI

le Agenzie Sermetra

i Punti vendita Mooney

Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione

i punti vendita Lottomatica

le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)

Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.).

Scadenze bollo auto 2024, il calendario completo

Premesso che, al fine di non dimenticare la scadenza del bollo auto 2024, esiste il servizio denominato “Ricorda La Scadenza”, ecco il calendario completo con tutte le date di pagamento:

31 gennaio 2024 – pagamento bollo scaduto a dicembre 2023

– pagamento bollo scaduto a dicembre 2023 29 febbraio 2024 – pagamento bollo scaduto a gennaio 2024

– pagamento bollo scaduto a gennaio 2024 31 marzo 2024 – pagamento bollo scaduto a febbraio 2024

– pagamento bollo scaduto a febbraio 2024 30 aprile 2024 – pagamento bollo scaduto a marzo 2024

– pagamento bollo scaduto a marzo 2024 31 maggio 2024 – pagamento bollo scaduto a aprile 2024

– pagamento bollo scaduto a aprile 2024 30 giugno 2024 – pagamento bollo scaduto a maggio 2024

– pagamento bollo scaduto a maggio 2024 31 luglio 2024 – pagamento bollo scaduto a giugno 2024

– pagamento bollo scaduto a giugno 2024 31 agosto 2024 – pagamento bollo scaduto a luglio 2024

– pagamento bollo scaduto a luglio 2024 30 settembre 2024 – pagamento bollo scaduto agosto 2024

– pagamento bollo scaduto agosto 2024 31 ottobre 2023 – pagamento bollo scaduto a settembre 2024

– pagamento bollo scaduto a settembre 2024 30 novembre 2024 – pagamento bollo scaduto a ottobre 2024

– pagamento bollo scaduto a ottobre 2024 31 dicembre 2024 – pagamento bollo scaduto a novembre 2024.

Riassumendo