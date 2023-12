La scadenza del bollo auto è tra quelle che i contribuenti dimenticano più spesso. Sarà che il bollo resta da sempre la tassa più odiata. C’è chi lo paga per tempo, chi lo paga in ritardo (con sanzione) e chi non lo paga per nulla sperando che la regione non se ne accorga (il bollo è di competenza regionale).

Proprio per non dimenticare la scadenza è messo a disposizione un servizio gratis di promemoria. Un servizio che avvisa il contribuente, un po’ prima della data, che bisognerebbe andare alla cassa, ricordandogli anche l’importo da pagare e le modalità di pagamento.

Le scadenze ordinarie

Il bollo auto ha una validità annuale (12 mesi). In merito alle scadenze di pagamento occorre fare distinzione tra veicoli già immatricolati e quelli, invece, immatricolati in corso di anno.

Per il veicolo già in circolazione, si parla più propriamente di rinnovo bollo auto. In tal caso il pagamento deve farsi entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’annualità di validità. Quindi, ad esempio, entro il 31 gennaio 2024 si deve versare il bollo auto la cui annualità di validità scade a dicembre 2023.

Per i veicoli immatricolati in corso di anno, il versamento del primo bollo deve farsi entro la fine del mese di immatricolazione. Se però l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento può farsi entro la fine del mese successivo.

Scadenza bollo auto, l’attivazione del servizio di promemoria

Per non dimenticare la scadenza del bollo auto esiste il servizio denominato “Ricorda La Scadenza”.

Per attivarlo è necessario andare sul sito ACI (automobile club Italia) e selezionare la propria regione di residenza. Se la regione di interesse non è nell’elenco significa che per quella regione il servizio non è attivo. Successivamente, per l’attivazione del servizio sarà sufficiente inserire alcune informazioni personali (nome, cognome, ecc.) e del veicolo (tipologia, targa, ecc.).

Successivamente arriverà un’e-mail nella propria casella di posta elettronica contenente un link su cui cliccare per confermare l’iscrizione.

L’iscrizione può essere fatta solo dal soggetto obbligato al pagamento (intestatario, oppure locatario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio). Non può essere utilizzato per i veicoli con possibilità di pagamento quadrimestrale della tassa automobilistica (es. autocarri, trattori stradali, veicoli adibiti a noleggio senza conducente).

Dopo averlo attivato, la notifica della scadenza bollo auto arriverà sull’app IO da scaricare (se non già fatto) sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, ecc.).

Riassumendo…