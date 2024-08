L’iter legislativo in Italia ha introdotto diverse novità riguardanti gli avvisi bonari, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle comunicazioni di irregolarità fiscali. Gli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 462 del 1997 stabiliscono i termini entro cui devono essere effettuati i pagamenti delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità, comunemente noti come avvisi bonari.

Il recente decreto correttivo della riforma fiscale (D. Lgs. 108/2024) ha apportato modifiche significative a questi termini, ampliandoli da 30 a 60 giorni. Questa modifica offre ai contribuenti più tempo per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni immediate.

Chiarimenti all’Agenzia delle Entrate e rateizzazione

Nel caso in cui la comunicazione di irregolarità venga ricevuta dall’intermediario che ha accettato l’incarico dal contribuente, il termine è ulteriormente esteso a 90 giorni. È importante notare che l’intermediario deve comunque informare il contribuente dell’avviso entro 30 giorni dalla ricezione.

Se il contribuente non effettua il pagamento entro i nuovi termini stabiliti, la procedura per l’iscrizione a ruolo del debito subisce anch’essa un differimento di 30 giorni. Inoltre, il termine entro cui il contribuente potrà fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, anche tramite il canale Civis, è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Questa estensione dei termini offre maggiore flessibilità e tempo per presentare eventuali giustificazioni o contestazioni.

Le novità riguardano anche il pagamento rateale. Il contribuente ha ora 60 giorni, anziché 30, per effettuare il pagamento della prima rata nel caso scelga questa modalità. Il massimo delle rate trimestrali consentite rimane fissato a 20, come previsto dall’articolo 3-bis del Decreto Legislativo n. 462 del 1997.

La novità si aggiunge alla pausa invio avvisi bonari in vigore, dal 2024, per i mesi di agosto e dicembre.

Avvisi bonari 2025: applicazione delle novità

Le modifiche introdotte ai termini di pagamento e invio informazioni entreranno in vigore a partire dagli avvisi bonari elaborati dall’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2025.

Dunque, bisogna fare riferimento alla data di “elaborazione” e non a quella di “notifica”.

Questo significa che se un avviso bonario è elaborato il 29 dicembre 2024 ma notificato il 3 gennaio 2025, si applicheranno i termini precedenti. Pertanto, è cruciale per i contribuenti e gli intermediari prestare attenzione alla data di elaborazione degli avvisi per comprendere quale normativa sia applicabile.

Volendo concludere, queste modifiche sono state introdotte per rendere il sistema fiscale più equo e meno oneroso per i contribuenti. L’estensione dei termini per il pagamento e la presentazione di chiarimenti rappresenta un passo avanti nella direzione di una maggiore flessibilità e di una gestione più umana delle irregolarità fiscali. Tuttavia, è essenziale che i contribuenti rimangano diligenti nel monitorare le scadenze e nel comunicare tempestivamente con l’Agenzia delle Entrate o con i propri intermediari fiscali per evitare complicazioni.

